Phường Cầu Ông Lãnh xây dựng khu dân cư văn minh bằng tổ tự quản

Ngày 17-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM tổ chức lễ ra mắt 8 tổ tự quản "Đoàn kết – Văn minh – Nghĩa tình” gắn với nhiều các hoạt động nhằm xây dựng khu dân cư xanh – sạch – đẹp và chăm lo đời sống người dân.

Các tổ tự quản "Đoàn kết – Văn minh – Nghĩa tình" ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi lễ, các tình nguyện viên đã ra quân xóa bảng quảng cáo sai quy định trên các tuyến hẻm, tuyến đường tại khu dân cư. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy tinh thần tự quản, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị và xây dựng khu dân cư xanh – sạch – đẹp.

Các tình nguyện viên ra quân xóa bảng quảng cáo sai quy định trên các tuyến hẻm. Ảnh: THANH HIỀN

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng khi mùa mưa đến, phường Cầu Ông Lãnh đã vận động mạnh thường quân tặng 150 bẫy muỗi cho người dân.

Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh trao bẫy muỗi cho người dân. Ảnh: THANH HIỀN

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đã đến từng hộ dân tặng cây xanh tạo cảnh quan khu vực.

Các tình nguyện viên tặng cây xanh cho các hộ dân Khu phố 2, phường Cầu Ông Lãnh. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh chia sẻ: "Việc thành lập và đưa vào hoạt động 8 tổ tự quản không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân mà còn là giải pháp góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình. Thông qua tổ tự quản chúng tôi mong muốn người dân cùng chung tay xây dựng môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn".

THANH HIỀN