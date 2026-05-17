TPHCM: Các địa phương phát động chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 17-5, các phường, xã tại TPHCM tổ chức lễ phát động chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Phường Cầu Kiệu tổ chức lễ phát động chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ra quân thực hiện công trình “Cầu Kiệu muôn sắc hoa” và chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu ký kết kế hoạch liên tịch thực hiện chương trình

Công trình “Cầu Kiệu muôn sắc hoa” nhằm vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia trồng cây xanh, chăm sóc mảng xanh, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư, góp phần xây dựng địa bàn xanh, sạch, đẹp, văn minh và thân thiện.

Ban tổ chức trao tặng phương tiện sinh kế cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng phương tiện sinh kế gồm 1 xe máy Wave và 1 xe máy điện, tổng trị giá 45 triệu đồng cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đồng thời, chương trình cũng trao tặng bình chữa cháy cho ban quản trị các chung cư và hộ dân nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, xây dựng khu dân cư an toàn.

Trồng cây tạo mảng xanh trên địa bàn phường

Sau phần lễ, các đại biểu và người dân tham gia hoạt động trồng cây xanh tại khu vực tiểu cảnh trước chung cư A4 Phan Xích Long.

Tại xã Long Điền, địa phương phát động hưởng ứng phong trào “Trồng 1 triệu cây xanh” giai đoạn 2026 – 2030, với mục tiêu trồng hơn 6.100 cây xanh trên toàn xã. Riêng năm 2026, xã phấn đấu trồng 1.300 cây tại các khu đất công, tuyến đường, khu dân cư, trường học và cơ sở tôn giáo.

Lãnh đạo xã Long Điền trồng cây tại buổi lễ phát động

Địa phương cũng thành lập các “Tổ tự quản xanh” tại các ấp để chăm sóc, quản lý cây xanh; đẩy mạnh xã hội hóa cây giống và lồng ghép phong trào trồng cây với công trình “Long Điền muôn sắc hoa”.

Nhiều lực lượng tham gia trồng cây tại buổi lễ phát động

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo địa phương cùng các lực lượng đã trồng 50 cây xà cừ, 50 cây giáng hương và 10 cây bằng lăng.

THIÊN BÌNH - TRÚC GIANG