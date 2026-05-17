Tiếp sức người dân nơi hành lang cửa khẩu cảng

Không chỉ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, Bộ đội Biên phòng TPHCM còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiết thực đến với người dân tại địa bàn các bến đò, khu vực cảng.

Ngày 17-5, tại khu vực cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Bộ đội Biên phòng TPHCM triển khai đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước phối hợp tuyên truyền và tặng cờ Tổ quốc đến người dân các khu vực bến đò, cửa khẩu cảng

Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước đã trực tiếp tiếp cận địa bàn dân cư, bến đò và hệ thống 10 cảng biển để tuyên truyền pháp luật; cấp phát gần 150 tờ rơi và nhiều tài liệu chuyên sâu về Luật Biên phòng Việt Nam cùng các văn bản hướng dẫn chi tiết cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Ban tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc đến người dân địa phương

Dịp này, Bộ đội Biên phòng TPHCM còn trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao tại các bến đò; phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng 5 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” đến với học sinh nghèo hiếu học và 40 phần quà đến với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến hành lang cửa khẩu cảng.

Ban tổ chức trao tặng học bổng “Nâng bước em tới trường”

MẠNH THẮNG