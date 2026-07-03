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Xã Long Hải tuyên truyền về bảo vệ công trình dầu khí cho ngư dân

SGGPO

Ngày 3-7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn và Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí cho hơn 80 ngư dân xã Long Hải (TPHCM).

Tại hội nghị, đại diện Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn giới thiệu hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển, phổ biến các quy định về bảo vệ an ninh, an toàn công trình dầu khí, đồng thời hướng dẫn ngư dân nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và không thực hiện các hoạt động ảnh hưởng đến hành lang an toàn của hệ thống đường ống dẫn khí.

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Đại diện Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn giới thiệu hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển, phổ biến các quy định về bảo vệ an ninh, an toàn công trình dầu khí

Dịp này, báo cáo viên Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cũng kết hợp phổ biến các quy định của Luật Thủy sản, hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi và nộp nhật ký khai thác, không khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

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Báo cáo viên tuyên truyền những nội dung trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp các vướng mắc của ngư dân liên quan đến quy định chống khai thác IUU và bảo vệ công trình dầu khí; vận động chủ tàu, thuyền trưởng phối hợp với lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

THÀNH HUY

Từ khóa

IUU đường ống khí

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