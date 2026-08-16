Mở lối từ lòng dân

Nhiều năm qua, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đại học Quốc gia TPHCM trên địa bàn phường Đông Hòa gặp không ít khó khăn do vướng về đất đai, chính sách bồi thường. Bằng cách lấy đối thoại làm cầu nối, quyền lợi chính đáng của người dân làm trung tâm, địa phương đã từng bước tháo gỡ những "điểm nghẽn", tạo sự đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ một trong những dự án trọng điểm của thành phố.

Ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân có đất nằm trong dự án để lắng nghe, giải đáp những vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Gỡ điểm nghẽn từ đối thoại

Có thời điểm, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án Đại học Quốc gia TPHCM trên địa bàn phường Đông Hòa gặp nhiều khó khăn. Những vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, chính sách bồi thường qua các thời kỳ cùng tâm lý lo lắng khi phải thay đổi nơi ở khiến một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Được triển khai từ năm 2004, dự án có quy mô lớn với 785 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay vẫn còn 140 hộ chưa bàn giao mặt bằng và khoảng 150 hộ chưa thực hiện kiểm đếm phục vụ thu hồi đất. Việc giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có quy mô dự án lớn, hồ sơ đất đai phức tạp cùng tình trạng khiếu nại, khiếu kiện của một số hộ dân qua nhiều giai đoạn.

Trước thực tế đó, lãnh đạo phường Đông Hòa xác định muốn tháo gỡ những "điểm nghẽn" kéo dài thì trước hết phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Địa phương không chỉ tập trung xử lý hồ sơ mà còn tổ chức nhiều cuộc đối thoại ngay tại khu dân cư; cán bộ phường, các đoàn thể và lực lượng chuyên môn trực tiếp đến từng hộ dân để lắng nghe tâm tư, giải đáp kiến nghị, tuyên truyền rõ các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án

Mỗi hộ dân có hoàn cảnh, tâm tư và những vướng mắc riêng. Vì vậy, nhiều trường hợp phải gặp gỡ, trao đổi nhiều lần mới tìm được tiếng nói chung. Sự kiên trì, cầu thị của đội ngũ cán bộ đã từng bước tạo dựng niềm tin, giúp người dân hiểu rõ chủ trương của Nhà nước cũng như quyền lợi chính đáng của mình.

Ông Hoàng Thế Vân, ngụ khu phố Tân Lập, là một trong những trường hợp như vậy. Ban đầu, gia đình ông còn nhiều băn khoăn về phương án bồi thường cũng như cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Trong quá trình vận động, gia đình ông Vân còn vướng mắc nhiều nội dung như đề nghị bố trí tái định cư cho con gái, khối lượng tài sản cần di dời lớn, đơn giá bồi thường... Do đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần trực tiếp gặp gỡ, đối thoại tại UBND phường, khu phố, Tòa án (sau khi ông khởi kiện) và tại nhà riêng để giải thích, tháo gỡ từng nội dung cụ thể.

Ông Hoàng Thế Vân chia sẻ: "Gia đình vẫn còn lo lắng việc cấp tái định cư cho con gái vì trước đây được bà ngoại cho đất bằng giấy tay nên không được lập hồ sơ bồi thường, cấp tái định cư. Sau khi được chính quyền nhiều lần giải thích, vận động, gia đình hiểu rõ chính sách và chấp nhận bàn giao mặt bằng".

Sau khi thống nhất nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng, gia đình ông Vân còn tích cực vận động người thân, hàng xóm cùng thực hiện chủ trương của Nhà nước.

Từ những hộ dân đầu tiên đồng thuận, tinh thần hợp tác dần lan tỏa trong cộng đồng. Những cuộc đối thoại không chỉ tháo gỡ từng trường hợp cụ thể mà còn góp phần củng cố niềm tin giữa chính quyền và nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để công tác giải phóng mặt bằng tại phường Đông Hòa chuyển biến tích cực.

Đồng thuận mở đường dự án

Sự đồng thuận của người dân đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Đông Hòa. Những "điểm nghẽn" từng kéo dài nhiều năm đang từng bước được tháo gỡ bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần đồng hành của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ UBND thành phố Dĩ An, UBND phường Đông Hòa đã khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với 6 dự án trọng điểm, với tổng nguồn vốn 750,25 tỷ đồng.

Người dân phường Đông Hòa nhận tiền bồi thường, thống nhất bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án

Đến nay, địa phương đã giải ngân 317,94 tỷ đồng, đạt 42,38% kế hoạch vốn, vượt chỉ tiêu tối thiểu do UBND TPHCM giao. Kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng mà còn được Đại học Quốc gia TPHCM ghi nhận, biểu dương.

Theo ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, kết quả đạt được là sự cộng hưởng từ sự chỉ đạo sát sao của UBND TPHCM, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong đó, sự đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt, bởi giải phóng mặt bằng là lĩnh vực nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.

Vì vậy, địa phương luôn xác định mỗi trường hợp phát sinh đều phải được xem xét khách quan, đúng quy định pháp luật nhưng cũng phải thấu tình, đạt lý. Cán bộ không chỉ giải quyết hồ sơ trên giấy tờ mà còn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, giải thích để người dân hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình triển khai dự án.

Đối với Dự án Đại học Quốc gia TPHCM trên địa bàn phường Đông Hòa, tổng diện tích quy hoạch 522 ha, trong đó 19,23 ha còn lại cần tiếp tục thu hồi, tương ứng khoảng 290 trường hợp. Cụ thể, còn 150 trường hợp chưa thực hiện kiểm đếm và 140 trường hợp tiếp tục được vận động, thuyết phục bàn giao mặt bằng. Địa phương đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác vận động trong tháng 12-2026, tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai đúng tiến độ.

Từ những kết quả đạt được, phường Đông Hòa đang tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm theo kế hoạch. Mỗi phần diện tích được bàn giao không chỉ góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công mà còn mở ra không gian phát triển mới cho Đại học Quốc gia TPHCM và khu vực phía Đông thành phố.

Câu chuyện ở Đông Hòa cho thấy, muốn triển khai hiệu quả các dự án lớn thì trước hết phải tạo dựng được sự đồng thuận trong nhân dân. Khi người dân được lắng nghe, quyền lợi chính đáng được bảo đảm và cán bộ thực sự gần dân, trách nhiệm với dân thì những "điểm nghẽn" tưởng chừng kéo dài nhiều năm vẫn có thể từng bước được tháo gỡ. Đó cũng là nền tảng để các công trình trọng điểm được triển khai thuận lợi, góp phần tạo động lực phát triển bền vững cho TPHCM.

"Điều quan trọng nhất trong công tác giải phóng mặt bằng là tạo được niềm tin của người dân. Muốn vậy, cán bộ phải xuống tận nơi, lắng nghe từng ý kiến, giải thích rõ chủ trương, chính sách và giải quyết công việc bằng tinh thần trách nhiệm. Khi người dân hiểu, tin tưởng và thấy quyền lợi chính đáng của mình được bảo đảm thì những nhiệm vụ khó đến đâu cũng có thể hoàn thành bằng sự đồng thuận". - Ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, nhấn mạnh.

VĂN SƠN