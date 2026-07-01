Xã Nhà Bè khởi công cải tạo, nâng cấp 5 trường học

Ngày 1-7, xã Nhà Bè (TPHCM) tổ chức lễ khởi công cải tạo, nâng cấp 5 trường học nhằm phục vụ công tác dạy và học được tốt hơn; cải thiện hình ảnh các cơ sở giáo dục trên địa bàn ngày càng khang trang, an toàn, thân thiện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cải tạo Trường THPT Phước Kiểng. Ảnh: QUANG HUY

Các dự án được cải tạo, nâng cấp gồm: Trường THPT Phước Kiểng, Trường Tiểu học Bùi Văn Ba; Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (cơ sở 1 và cơ sở 2), Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân (cơ sở 1 và cơ sở 2) và Trường Mần non Hoa Lan. Tổng mức đầu tư cho 5 dự án gần 70 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Các hạng mục cải tạo, nâng cấp gồm: xây mới một số phòng học, cải tạo nền, gạch lát hành lang, phòng học và các khu vực bị xuống cấp; sơn sửa tường và hoàn thiện các vị trí bị bong tróc, xuống cấp; sửa thay thế cửa các phòng học, chống thấm nhà vệ sinh, tầng mái... và một số thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy, sinh hoạt chung của các nhà trường.

Chủ tịch UBND xã Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn phát biểu tại lễ khởi công cải tạo, nâng cấp Trường THPT Phước Kiểng. Ảnh: QUANG HUY

Thầy và trò Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiểm trong ngày cải tạo, nâng cấp trường. Ảnh: QUANG HUY

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè Nguyễn Kiều Thu phát biểu tại lễ khởi công cải tạo Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân. Ảnh: QUANG HUY

Theo Chủ tịch UBND xã Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn, hiện xã có 9 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 5 trường THCS. So với nhu cầu thực tế, địa phương cần thêm 5 trường học mới.

QUANG HUY