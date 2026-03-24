Sức sống cơ sở

Xã Nhà Bè ra quân trồng 1.000 cây đước dọc các tuyến rạch

SGGPO

Sáng 24-3, UBND xã Nhà Bè (TPHCM) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại công viên Khu dân cư Vạn Hưng Phú.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND xã Nhà Bè cho biết, đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ môi trường, nhất là hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ rạch và tình trạng ngập úng diễn biến phức tạp, việc trồng và bảo vệ mảng xanh, giữ gìn hệ thống kênh rạch trở nên cấp thiết.

Ông Trần Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND xã Nhà Bè, phát biểu tại lễ phát động trồng cây
Ra quân hưởng ứng tết trồng cây của UBND xã Nhà Bè

Dịp này, địa phương tổ chức trồng khoảng 1.000 cây đước tại rạch Mương Ngang và một tuyến rạch khác trên địa bàn, góp phần chống sạt lở, cải tạo cảnh quan, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu trồng cây đước sau lễ phát động
Tại lễ phát động, lãnh đạo xã Nhà Bè cũng yêu cầu các đơn vị liên quan và người dân chăm sóc cây sau trồng, bảo đảm sinh trưởng hiệu quả, tránh hình thức, đưa phong trào đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên trong cộng đồng dân cư.

ĐÌNH DƯ

