Xã Nhuận Đức tập trung 3 khâu đột phá hướng đến chuẩn nông thôn mới nâng cao

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Nhuận Đức (TPHCM) tập trung 3 khâu đột phá với định hướng trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng văn hóa và con người, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Phạm Thành Kiên tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chiều 14-8, Đảng bộ xã Nhuận Đức (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực; đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Thành Kiên biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Nhuận Đức đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, làm nền tảng để xã vững bước trong giai đoạn tới.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Phạm Thành Kiên yêu cầu Đảng bộ xã Nhuận Đức tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong nhân dân.

Đồng chí yêu cầu xã mở rộng chuyển đổi số sang các lĩnh vực kinh tế - xã hội như sản xuất, giáo dục, y tế, thương mại. Khuyến khích dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác dữ liệu số để nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ.

Đồng chí Phạm Thành Kiên phát biểu chỉ đạo

Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm chuyển đổi số thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, triển khai quyết liệt 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Đức Võ Thị Kiều Tiên cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, xã tập trung 3 khâu đột phá với định hướng trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cụ thể, tập trung huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng nông thôn, bảo đảm kết nối hiệu quả liên xã - liên vùng, phục vụ phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Đức Võ Thị Kiều Tiên phát biểu tại đại hội

Xã thúc đẩy chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, công nghệ cao; xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị gia tăng. Cùng với đó, thực hiện chương trình chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp để khai thác dịch vụ số hiệu quả, toàn diện.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhuận Đức nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Võ Thị Kiều Tiên giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Mai Thị Ngọc Duyên làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Đồng chí Phạm Văn Dũng, làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

NGÔ BÌNH