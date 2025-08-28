Xã Phú Giáo phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Sáng 28-8, Sở NN-MT TPHCM phối hợp Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao làm việc với UBND xã Phú Giáo (TPHCM) về tình hình quản lý, sử dụng đất và phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Phú Giáo Vũ Hải Lý đã báo cáo về hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, bao gồm: vị trí, ranh giới, quy mô, diện tích quy hoạch, thực trạng quản lý sử dụng đất, cũng như các sản phẩm nông nghiệp dự kiến sẽ được phát triển trong khu nông nghiệp công nghệ cao đang được quy hoạch tại trung tâm xã, như dưa lưới, sầu riêng, bưởi...

Đồng chí Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN MINH

Ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM đề xuất phát triển mô hình sản xuất tích hợp công nghệ số, tự động hóa, hướng tới nông nghiệp thông minh, thân thiện môi trường và có khả năng cạnh tranh cao.

Xã Phú Giáo sẽ phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN MINH

Đại diện Sở NN-MT đánh giá cao tiềm năng của xã Phú Giáo, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, quản lý hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp và người dân tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao là một trong những thế mạnh của xã Phú Giáo. Ảnh: NGUYỄN MINH

Phú Giáo là một trong những địa phương được xác định thí điểm mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh theo Quyết định 370/QĐ-TTg và 1325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

XUÂN TRUNG