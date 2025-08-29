Xã Phú Giáo (TPHCM) khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích điều tra, truy bắt nhanh tội phạm

Sáng 29-8, UBND xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân thuộc Công an xã vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Phú Giáo trao khen thưởng

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 23-8, trong lúc tổ chức ăn nhậu, Nguyễn Tấn Quí (sinh năm 1985, quê Bình Định) và Trần Hữu Luân (sinh năm 1990, quê Gia Lai) xảy ra mâu thuẫn. Quí bất ngờ dùng dao Thái Lan tấn công khiến Luân tử vong, rồi bỏ trốn.



Đối tượng bị bắt sau 2 giờ lẩn trốn. Ảnh: NGUYỄN MINH

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng và phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 19 tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Chỉ sau hai giờ truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm khi đang lẩn trốn gần sân vận động ấp 7, xã Phú Giáo.

Ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an xã, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo đã trao giấy khen cho tập thể Công an xã và 11 cá nhân có thành tích trong điều tra, truy bắt tội phạm.

XUÂN TRUNG