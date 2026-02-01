Ra mắt “Tuyến đường cờ – hoa” ở phường Thới An

Sáng 1-2, khu phố 42, phường Thới An (TPHCM) ra mắt “Tuyến đường cờ – hoa” trên tuyến Rạch Nhà Nuôi, đồng thời đổi mới mô hình “Suất ăn nghĩa tình”, góp phần làm đẹp đô thị và lan tỏa sự gắn kết, sẻ chia trong cộng đồng dân cư, nhất là với các hộ khó khăn trong dịp tết.

Ban công tác Mặt trận khu phố 42 trao tặng 42 chậu hoa cho 42 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường, vận động người dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định. Tuyến Rạch Nhà Nuôi khoác lên diện mạo mới khang trang, rực rỡ, góp phần làm đẹp cảnh quan và nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ban công tác Mặt trận khu phố 42 trao tặng 42 chậu hoa cho 42 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Điểm nổi bật của chương trình là sự thay đổi trong cách tổ chức “Suất ăn nghĩa tình”. Thay vì phát cơm mang đi, Ban tổ chức nấu nướng và phục vụ bữa ăn ngay tại chỗ, tạo không gian để người dân cùng ngồi lại, trò chuyện, chia sẻ, qua đó thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thới An cho biết, mô hình này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn mang giá trị tinh thần, góp phần gắn kết các hộ dân trong khu phố.

Trong đợt ra mắt, Ban tổ chức đã phục vụ 50 suất ăn cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao quà và suất cơm nghĩa tình cho 3 trường hợp người cao tuổi neo đơn.

Ban tổ chức trao quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo kế hoạch, mô hình "Suất ăn nghĩa tình" sẽ được duy trì hàng tháng. Bên cạnh đó, phường Thới An tiếp tục triển khai chương trình “Túi quà an sinh yêu thương”, góp phần chăm lo đời sống người dân, mang đến mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.

ĐÌNH DƯ