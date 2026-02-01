Ra mắt mô hình "Vòng tay yêu thương - Cùng em vững bước" tại phường Tân Thới Hiệp

Sáng 1-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) phối hợp cùng các đoàn thể ra mắt mô hình "Vòng tay yêu thương - Cùng em vững bước" và trao quà cho 69 học sinh trong chương trình "Áo tết tặng em - Mùa xuân thêm vui".

Xuất phát từ mong muốn đồng hành, chở che, tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mô hình "Vòng tay yêu thương - Cùng em vững bước" đã được hình thành.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường và bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND phường trao quyết định ra mắt mô hình và tặng cây xanh chúc mừng

Các nội dung hoạt động chính của mô hình: hỗ trợ học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đồ dùng học tập, sách vở, quần áo, học bổng, hỗ trợ tinh thần, tư vấn tâm lý, tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên vào các dịp lễ, tết, đầu năm học.

Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ hội viên phụ nữ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên Trung tâm chính trị phường cũng như các nhà hảo tâm.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể đã trao tặng quà tết cho 69 em nhỏ trong chương trình "Áo tết tặng em - Mùa xuân thêm vui". Mỗi em được nhận một bộ quần áo mới, một bao lì xì và các nhu yếu phẩm.

Các em nhận quà từ chương trình "Áo tết tặng em - Mùa xuân thêm vui"

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND phường trao quà cho các em

THANH DUNG