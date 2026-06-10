Thế giới

Xả súng tại Nam Phi làm thiệt mạng ít nhất 12 người

SGGPO

Tối 9-6 ( giờ địa phương), ít nhất 12 người chết, 9 người bị thương trong vụ xả súng tại khu dân cư Jumpers, phía Đông thành phố Johannesburg thuộc tỉnh Gauteng của Nam Phi.

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Hình ảnh camera ghi lại cảnh các hung thủ xả súng. Ảnh: X

Theo báo South Africa Daily của Nam Phi, cảnh sát cho biết đã phát động chiến dịch truy lùng hơn 10 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công xảy ra vào khoảng 23 giờ 10 phút đêm 9-6.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 11 nạn nhân được xác nhận tử vong ngay tại hiện trường, gồm 8 nam giới và 3 phụ nữ. Một nạn nhân khác sau đó tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Ít nhất 9 người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị.

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Súng đạn các hung thủ bỏ lại gần hiện trường. Ảnh: NCA

Đại tá Dimakatso Nevhuhulwi, người phát ngôn cảnh sát Nam Phi cho biết, các nghi phạm đi xe Toyota Quantum màu trắng, tiến vào khu dân cư ở Cleveland từ hai lối khác nhau rồi nổ súng vào người dân tại nhiều địa điểm trước khi lái xe tẩu thoát.

Cảnh sát đã huy động lực lượng điều tra các cấp cùng các đơn vị tình báo tội phạm và chuyên gia pháp y để truy tìm thủ phạm. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra thông qua đường dây nóng hoặc ứng dụng di động của cơ quan chức năng Nam Phi.

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Xả súng Nam Phi Hung thủ Súng đạn Truy lùng Nghi phạm

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