Xã Tân Vĩnh Lộc: Xử lý nhiều trường hợp đốt rác, phế liệu sai quy định

Ngày 10-4, đại diện UBND xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) cho biết, gần đây UBND xã phát hiện nhiều trường hợp đốt rác, đốt phế liệu tại các bãi đất trống và đã lập biên bản, xử phạt theo quy định.

Lực lượng chức năng xã Tân Vĩnh Lộc đang khống chế đám cháy do các đối tượng đốt rác gây cháy lan tại khu đất trống trên đường Trần Hải Phụng, xã Tân Vĩnh Lộc. Ảnh: TK
Theo đại diện UBND xã Tân Vĩnh Lộc, nhiều đối tượng lợi dụng trời tối, đất trống vắng vẻ để lén lút đổ trộm, đốt rác thải công nghiệp, rác sinh hoạt gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan.

Điển hình, vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 8-4, tổ tuần tra 363 Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã tuần tra tại bãi đất trống, đường rạch Cầu Suối, ấp 61, xã Tân Vĩnh Lộc phát hiện ông H.V.D.E. (56 tuổi) ngụ tại phường Phú Thọ Hòa, TPHCM đang thực hiện hành vi đốt dây điện đồng để lấy lõi, bán phế liệu. Do đó, Công an xã đã lập biên bản ghi nhận sự việc và mời ông E. về trụ sở làm rõ.

Qua xác minh, ông E. hành nghề thu gom ve chai, phế liệu, khi đến bãi đất trống nói trên thấy không có người qua lại, ông đã đốt dây điện phế liệu với mục đích thu lõi đồng đem bán lại.

Tình trạng đốt rác gây ô nhiễm môi trường tại đường Trần Hải Phụng, xã Tân Vĩnh Lộc. Ảnh: TK

Phòng Kinh tế xã xác định hành vi trên của ông E. đã vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nên lập biên bản vi phạm hành chính. Sau đó, Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Đốt chất thải rắn thông thường dưới 1.000 kg trái quy định về bảo vệ môi trường” với mức phạt 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, còn buộc ông E. khắc phục hậu quả, thu gom toàn bộ khối lượng rác thải đã đốt, trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất.

Tình trạng đốt rác gây cháy lan tại Rạch Cầu Suối, Xã Tân Vĩnh Lộc. Ảnh: TK

"Trước thực trạng trên, UBND xã đề nghị người dân tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy. Xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định", đại diện UBND xã Tân Vĩnh Lộc thông tin.

THANH HIỀN

