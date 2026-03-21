Xã Thanh An: Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thanh An đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo SGGP xung quanh vấn đề này.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thanh An

- Thưa đồng chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã xác định nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Đồng chí có thể chia sẻ những định hướng lớn và các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới?

* Đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thanh An: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020–2025, Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, xã Thanh An cũng tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để thu hút đầu tư và phát triển bền vững trong thời gian tới.

- Nghị quyết Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2030 giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,5%/năm. Xin đồng chí cho biết những giải pháp trọng tâm để địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu này?

* Đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thanh An: Để thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng bộ xã Thanh An xác định phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trước hết, xã tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa. Đây được xem là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ chú trọng phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả và bền vững. Đồng thời, xã khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Lãnh đạo xã Thanh An trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào việc chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn

Song song với phát triển kinh tế, xã Thanh An tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng xã Thanh An phát triển toàn diện và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tới.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị quyết Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như công tác quản lý môi trường, trật tự xây dựng, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã… Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã sẽ có những giải pháp gì để khắc phục những tồn tại này?

* Đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thanh An: Việc thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế là cơ sở quan trọng để Đảng bộ xã đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, môi trường và trật tự xây dựng; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với lĩnh vực kinh tế tập thể, xã tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác; khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.

Song song đó, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Hệ thống giao thông trên địa bàn xã Thanh An ngày càng khang trang, tạo diện mạo mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Ngoài ra, xã Thanh An cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo và điều hành của hệ thống chính trị.

- Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh An nhiệm kỳ 2025–2030 sớm đi vào cuộc sống và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, Đảng bộ xã sẽ triển khai những giải pháp gì trong thời gian tới?

* Đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thanh An: Ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trọng tâm là tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã sẽ phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đảng bộ và nhân dân xã Thanh An tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, địa phương sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030, góp phần xây dựng xã Thanh An ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

- Xin cảm ơn đồng chí!

VĂN SƠN (thực hiện)