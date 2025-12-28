Xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa – kiểng

Tối 27-12, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận và xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với công trình: “Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa – kiểng có số lượng nhiều nhất tại Việt Nam”.

Đại diện Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho đại diện UBND phường Sa Đéc, Đồng Tháp

Công trình bản đồ Việt Nam được tạo hình công phu từ khoảng 1.000 giống hoa – kiểng khác nhau, là những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Làng hoa Sa Đéc. Các giống hoa, kiểng được lựa chọn đa dạng về màu sắc, hình dáng và chủng loại, thể hiện sự phong phú, sáng tạo cũng như tay nghề của người trồng hoa Sa Đéc.

Công trình bản đồ Việt Nam được tạo hình công phu từ khoảng 1.000 giống hoa – kiểng khác nhau

Bản đồ được bố trí tại khu vực cổng A, công viên Sa Đéc, với chiều dài 45 m, chiều rộng 25 m. Công trình hội tụ đầy đủ các dòng hoa – kiểng như: cây lá màu, cây nội thất, cây ăn trái, sen đá, xương rồng, kiểng nghệ thuật... được sắp xếp hài hòa, tạo nên hình ảnh bản đồ Việt Nam sống động và ý nghĩa.

Việc xác lập Kỷ lục Việt Nam không chỉ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, kinh tế của làng hoa Sa Đéc mà còn là điểm nhấn đặc biệt của Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc năm 2025, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Sa Đéc đến du khách trong và ngoài nước.

Bản đồ được bố trí tại khu vực cổng A, công viên Sa Đéc, với chiều dài 45 m, chiều rộng 25 m

NGỌC PHÚC