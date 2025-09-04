Xác nhận kỷ lục “Chợ Lá trên đỉnh núi

Kinh tế

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh, tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa trao chứng nhận kỷ lục “Chợ Lá trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam”, cho Công ty cổ phần Mặt trời Tây Ninh.

Kỷ lục Việt Nam được chứng nhận cho Chợ Lá được thiết kế với quy mô ấn tượng gồm 30 gian hàng mang đậm nét mộc mạc, giản dị của những phiên chợ quê Nam bộ xưa, với hơn 15.000 lượt du khách tham gia. Toàn bộ không gian chợ được lợp và trang trí bằng các vật liệu tự nhiên, thân thuộc như: lá tranh, cây đước, tre, trúc,… bởi chính đội ngũ cán bộ, nhân viên của Sun World Ba Den Mountain thực hiện. Tại đây, du khách được phát lá bồ đề thay tiền để đi chợ và lựa chọn các món ăn dân dã cùng các sản vật địa phương.

