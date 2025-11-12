Xây dựng Đà Nẵng thành điển hình về tư duy đổi mới, quản trị hiệu quả

Xây dựng đảng bộ vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và công tác cán bộ là then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bứt phá, bền vững. Điều này được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng.

Ngày 12-11, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Nhiều lĩnh vực khởi sắc

Theo ông Tô Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, công tác của Đảng bộ UBND TP vẫn ổn định, đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP Đà Nẵng và đại hội các tổ chức đảng trực thuộc, tạo khí thế mới, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động.

Từ ngày 1-7-2025, đảng bộ đã thành lập 26 tổ chức cơ sở đảng, đổi thẻ đảng viên đạt 95,5%; kết nạp 116 đảng viên mới, dự kiến vượt chỉ tiêu năm 2025. Mô hình chính quyền hai cấp được triển khai quyết liệt, đi vào ổn định, giảm chồng chéo, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng ủy giao UBND TP xây dựng kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ với nhiều sự kiện lễ hội, văn hóa đặc sắc

Kinh tế - xã hội Đà Nẵng ghi nhận nhiều điểm sáng. GRDP 9 tháng đầu năm 2025 tăng 9,83%, quy mô đạt 228.800 tỷ đồng. Thu ngân sách đến 28-10 đạt 45.263 tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 209.547 tỷ đồng, tăng 23,6%. Cán cân thương mại duy trì xuất siêu 118 triệu USD.

Tính chung 10 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 44.503 tỷ đồng, tăng 23,9%; tổng lượt khách cơ sở lưu trú 15,4 triệu lượt, tăng 20,3%. Hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì ổn định; thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nhân lực công nghệ cao, chip bán dẫn, AI, khởi công nhiều dự án trọng điểm...

Phân cấp mạnh, tăng hiệu quả

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, việc triển khai mô hình mới về tổ chức đảng trong UBND TP cần tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, bảo đảm tinh gọn, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo. Thành phố sẽ giảm bớt thủ tục sự vụ, phân cấp, ủy quyền mạnh hơn để lãnh đạo tập trung các vấn đề chiến lược.

Các sở, ngành chủ động, chịu trách nhiệm rõ ràng trong từng nhiệm vụ, tăng cường phối hợp trực tiếp, rút ngắn thời gian xử lý, khắc phục tình trạng “làm việc bằng văn bản” gây chậm trễ. Ông nhấn mạnh cần có những đột phá về quy hoạch, thu hồi đất, phát triển không gian ven biển, chuyển đổi hình thức địa táng, lấn biển, đồng thời thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Hiện TP Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công, vật liệu san lấp, cơ chế đền bù, quản lý các ban quản lý dự án khu vực và hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp. Đà Nẵng cũng làm việc với các ngân hàng, doanh nghiệp fintech, blockchain để thu hút ít nhất 10 đơn vị tham gia giai đoạn đầu vận hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND và các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp HĐND cuối năm, tránh chậm trễ, sớm triển khai các nghị quyết mới. Ông đề nghị tập trung khắc phục tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp, xử lý vấn đề cử tri phản ánh như thiếu vật liệu xây dựng, ô nhiễm môi trường, thiếu giáo viên, bất cập bảo hiểm xã hội – y tế, đồng thời rà soát công tác ứng phó bão lũ, bảo đảm an toàn hồ chứa.

Tương tự, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng củng cố tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy định, quy chế theo hướng tăng phân cấp, ủy quyền; bám sát chương trình làm việc toàn khóa, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan Đảng, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Giám sát bằng dữ liệu số

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, dù mô hình chính quyền hai cấp còn mới, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã nỗ lực đạt kết quả tích cực, điều hành linh hoạt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là trong mưa lũ.

Ông yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng Đảng bộ UBND TP vững mạnh, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tiến tới giám sát bằng dữ liệu số; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh

Theo ông Lê Ngọc Quang, công tác cán bộ là then chốt của then chốt, cần rà soát, vì vậy cần kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt ở cơ sở; bố trí đúng người, đúng việc, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết sắp xếp, điều chuyển hoặc thay thế người yếu kém, lấy hiệu quả làm thước đo.

Ông đề nghị Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng triển khai hiệu quả nghị quyết Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội về Nghị quyết 136, chuẩn bị Trung tâm Tài chính quốc tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng lớn như đường sắt tốc độ cao, mạng lưới metro, quy hoạch hai sân bay Đà Nẵng – Chu Lai.

“Đà Nẵng phải trở thành hình mẫu về tư duy đổi mới, quản trị hiệu quả, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm nhanh, làm thật, có kết quả, tạo dấu ấn và giá trị mới cho thành phố và đất nước”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

XUÂN QUỲNH