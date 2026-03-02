Tiếp xúc cử tri phường Thuận An (TPHCM): Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững

Với quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa bàn. Chương trình hành động của các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 1 (TPHCM) bám sát với yêu cầu thực tế tại địa phương và thành phố. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Sáng 2-3, tại UBND phường Thuận An (TPHCM), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa. Đơn vị có 5 ứng cử viên bầu ĐBQH XVI gồm các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Trương Thanh Nga, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex IDC; Dương Long Thành, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group, Ủy viên Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh.

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, tập trung vào những vấn đề nóng của địa phương. Các ứng cử viên nhấn mạnh việc tập trung hoàn chỉnh cơ chế chính sách để khơi thông các nguồn lực phát triển của địa phương.



Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Các ứng cử viên cam kết nếu đắc cử sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, chú trọng đến việc cải thiện môi trường sống, giải quyết các vấn đề ô nhiễm. Đặc biệt là nỗ lực thúc đẩy vận dụng tốt các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển hạ tầng đô thị, bảo đảm vấn đề an sinh, phát triển nhà ở xã hội cũng như huy động các nguồn lực tạo động lực phát triển cho thành phố.

Đơn vị bầu cử số 1 cũng có 5 ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Khoa Diệu An, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM; Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một; Lê Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Thuận An; Nguyễn Ngọc Thiên Kim, Phó khoa Ngoại ngữ Đại học Thủ Dầu Một.

Ông Võ Văn Minh trình bày chương trình hành động với cử tri

Chia sẻ cùng cử tri, đồng chí Võ Văn Minh đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có nâng cao chất lượng giám sát, đôn đốc giải quyết triệt để các kiến nghị, đơn thư khiếu nại của công dân; sâu sát cơ sở để chuyển tải kịp thời tâm tư của người dân đến Quốc hội.

Cùng với đó là chủ động phối hợp cùng UBND TPHCM thể chế hóa hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực mới cho sự tăng trưởng của thành phố; quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài...

Đồng chí khẳng định, thành phố sẽ tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế để mang lại những kết quả thực chất cho đời sống nhân dân.

Trong khi đó, ứng cử viên Nguyễn Lộc Hà đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có vận dụng tối đa thể chế để xử lý dứt điểm các vướng mắc về dự án, đất đai tồn đọng nhiều năm; thúc đầu đầu tư hạ tầng, kiến trúc lại không gian phát triển qua các công trình trọng điểm và đẩy mạnh công nghệ đốt rác phát điện để bảo vệ môi trường...



Ông Nguyễn Lộc Hà trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Ứng viên Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một, cam kết chủ động đối thoại, chuyển tải thực chất tiếng nói của người dân từng khu phố đến diễn đàn HĐND TPHCM.

Đồng chí cũng nêu các nhóm giải pháp đột phá giải quyết áp lực về hạ tầng và dân số tại các địa bàn năng động như Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, đặc biệt là việc quyết tâm thúc đẩy tháo gỡ các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông.



Bà Nguyễn Thu Cúc trình bày chương trình hành động

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, các cử tri phường đã bày tỏ sự đồng thuận cao với chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri bày tỏ kỳ vọng với các ứng cử viên tại hội nghị tiếp xúc

Cử tri Nguyễn Thị Hằng (phường Thuận An) mong muốn những cam kết, chương trình hành động sẽ mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.



Cử tri Trần Văn Viễn cũng đề nghị, các ứng cử viên sau khi trúng cử cần sâu sát cơ sở, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của người dân ngoại thành đến các cấp chính quyền.

Thay mặt các ứng viên, đồng chí Võ Văn Minh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri. Đồng thời khẳng định dù ở cương vị nào, các ứng cử viên cũng sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

MINH DUY