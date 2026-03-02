Cử tri đề xuất đến ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM nhiều nội dung dân sinh

Ngày 2-3, tại xã Tân Nhựt (TPHCM), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 13 và ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 - Đơn vị bầu cử số 40, tiếp xúc cử tri các xã: Tân Nhựt, Bình Lợi, Bình Chánh, Hưng Long (TPHCM).

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại Hội trường UBND xã Tân Nhựt và trực tuyến tại điểm cầu các xã Bình Lợi, Bình Chánh, Hưng Long.

Các ứng cử viên tham gia buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 13, gồm: Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lâm Việt Hải (Thượng tọa Thích Phước Nguyên), Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự - Chánh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Nguyễn Vinh Huy, công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn; Phạm Khánh Phong Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Bí thư Chi bộ Phòng Theo dõi công tác xử lý vụ việc, vụ án.

Đơn vị này ứng cử tại các phường: Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định và các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng. Đơn vị có 5 ứng cử viên, bầu 3 đại biểu.

Buổi tiếp xúc thu hút đông đảo cử tri 4 xã tham dự. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 - Đơn vị bầu cử số 40, gồm: Dương Hoài Bảo, Bí thư, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh; Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, giảng viên cao cấp; Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Khắc Văn, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Biên tập, Tổng thư ký Tòa soạn, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ứng cử viên Đỗ Thanh Bình trình bày chương trình hành động. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ứng cử viên Văn Thị Bạch Tuyết trình bày chương trình hành động. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi tiếp xúc, sau khi đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình bày tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri các xã.

Nêu ý kiến, cử tri Nguyễn Văn Chính (xã Tân Nhựt) đồng tình với các chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 -2031.

Cử tri Chính kiến nghị, các ứng cử viên sau khi trúng cử cần quan tâm vấn đề chống hàng giả, an toàn thực phẩm. Đồng thời, quan tâm giám sát, có ý kiến đẩy nhanh tiến độ các dự án đang chậm tiến độ trên địa bàn xã Tân Nhựt gây khó khăn cho người dân.

Cử tri nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tương tự, cử tri Phan Thị Dòn (ấp 46, xã Tân Nhựt) đề nghị, các ứng cử viên khi trúng cử quan tâm rà soát Luật Giao thông đường bộ phù hợp thực tiễn sử dụng xe hai bánh; đề xuất điều chỉnh Luật Doanh nghiệp để thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi công nhân; đề xuất cơ chế đặc thù cho TPHCM nhằm thu hút nhân tài.

Cử tri Phan Thị Dòn (xã Tân Nhựt) gửi gắm nhiều ý kiến đến các ứng cử viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đối với HĐND Thành phố, cử tri Dòn kiến nghị, các ứng cử viên khi trúng cử quan tâm giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án bờ kè sông Chợ Đệm, xử lý dứt điểm ngập lụt và ô nhiễm kênh rạch.

Cử tri cũng gửi gắm đại biểu quan tâm, đề xuất các giải pháp nhằm giảm tình trạng kẹt xe vùng cửa ngõ; tăng cường thanh tra an toàn thực phẩm; tháo gỡ vướng mắc trong việc tách thửa đất ở và quy hoạch, để người dân thuận tiện xây dựng nhà cửa đúng pháp luật.

Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn trình bày chương trình hành động. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Nguyễn Khắc Văn trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cử tri Ngô Tấn Tài (xã Bình Lợi) mong muốn các đại biểu sẽ có ý kiến trong xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn cho xã Bình Lợi, đặc biệt là trong quy hoạch và phân bổ nguồn lực phát triển chung. Đồng thời, quan tâm giám sát và đẩy nhanh các dự án trên địa bàn, nhằm nâng cao đời sống nhân dân địa phương.

Cử tri còn gửi gắm nhiều nội dung liên quan cải cách hành chính, phát huy mạnh mẽ hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đông đảo cử tri tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhấn mạnh đến cái tâm của người đại biểu, cử tri Trần Văn Vân (xã Tân Nhựt) mong muốn khi trúng cử, các đại biểu luôn hướng về người dân, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của cử tri; dùng tri thức để “thu phục nhân tâm”, thực hiện đúng phương châm nói dân nghe, làm dân theo và lấy dân làm gốc.

Đánh giá các ứng cử viên đều có trình độ chuyên môn cao, cử tri gửi gắm đại biểu sẽ đề đạt những dự án vĩ mô nhưng phải đảm bảo mục tiêu trọng tâm là phục vụ tốt hơn đời sống người dân.

"Tôi đặt trọn niềm tin vào lá phiếu sắp tới và hy vọng 5 năm sau gặp lại để chúc mừng các vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ", cử tri Trần Văn Tâm bày tỏ.

Các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cử tri kỳ vọng, ứng cử viên sau khi trúng cử không chỉ tiếp xúc cử tri định kỳ, mà còn thường xuyên lắng nghe dân, có ý kiến kiến nghị các cấp giải quyết kịp thời khó khăn của bà con.

Cùng với đó, tăng cường vai trò giám sát, đảm bảo các kiến nghị không bị bỏ sót và được trả lời đúng trọng tâm, tránh để người dân phải gửi đơn kiến nghị nhiều lần.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đặt câu hỏi trực tiếp đến ứng cử viên Nguyễn Thanh Sang, về giải pháp để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Trả lời cử tri, ứng cử viên Nguyễn Thanh Sang khẳng định, sẽ chú trọng đến tội phạm ma túy bởi đây là hiểm họa tiền đề của các loại tội phạm khác. Ông Sang cũng khẳng định sẽ theo dõi, đôn đốc các ngành chức năng trong công tác đấu tranh đối với tội phạm ma túy trong năm 2026 và các năm tiếp theo, để kéo giảm và đi đến không còn ma túy trong năm 2030. Đồng thời, tập trung thúc đẩy đấu tranh vấn nạn hàng giả, nhất là thuốc và thực phẩm; đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để bảo vệ người dân.

Các ứng cử viên và đại biểu dự buổi tiếp xúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận đầy đủ ý kiến của cử tri; hứa sẽ cụ thể hóa các nội dung cử tri kiến nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Với trách nhiệm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định, sẽ có chỉ đạo để triển khai thực hiện ngay một số công việc thuộc thẩm quyền của thành phố, như thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn 4 xã; có giải pháp giải quyết vấn đề ngập nước, ô nhiễm môi trường cũng như khó khăn, vướng mắc của cử tri liên quan quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở… Đồng chí cho biết cũng sẽ lưu ý các vấn đề phân cấp, phân quyền khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; vấn đề cải cách hành chính; đảm bảo an sinh xã hội… Riêng kiến nghị liên quan công tác xây dựng Đảng, đồng chí khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

