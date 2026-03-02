Tiếp xúc cử tri phường Vũng Tàu: Cam kết hành động vì phát triển bền vững

Sáng 2-3, tại phường Vũng Tàu (TPHCM) diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Phường Vũng Tàu thuộc Đơn vị bầu cử số 4 (Quốc hội) và Đơn vị bầu cử số 10 (HĐND TPHCM).

Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Vũng Tàu với sự tham dự của đại diện hơn 200 cử tri

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lê Khánh Hải trình bày chương trình hành động của mình

Ứng cử viên ĐBQH Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, nhấn mạnh nhiệm vụ tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách về quốc phòng, an ninh; góp phần xây dựng lực lượng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, bảo đảm vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia. Ông cũng đề cao yêu cầu gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; thúc đẩy các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lê Ngọc Sơn trình bày chương trình hành động

Ứng cử viên ĐBQH Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam, cam kết dành thời gian tiếp xúc cử tri, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến Quốc hội với phương châm “chuyển đúng nơi, đôn đốc đến cùng, phản hồi đúng hạn”; đồng thời quan tâm các chính sách phát triển công nghiệp – năng lượng gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Thúy trình bày chương trình hành động

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó đốc Sở VH-TT TPHCM xác định sẽ là cầu nối phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời tập trung đột phá lĩnh vực văn hóa và con người. Bà đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn chính sách để huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, đưa TPHCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Loan trình bày chương trình hành động

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cam kết nếu trúng cử sẽ luôn gần dân, sát dân, đặt lợi ích của nhân dân và người lao động lên trên hết; chuyển tải đầy đủ kiến nghị đến Quốc hội và giám sát đến cùng việc giải quyết. Đồng thời, bà cho biết sẽ đồng hành cùng tổ chức Công đoàn tham mưu hoàn thiện chính sách, phát huy lợi thế du lịch, logistics; xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa tại doanh nghiệp.

Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Võ Văn Dũng trình bày chương trình hành động

Ở cấp thành phố, ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Võ Văn Dũng khẳng định sẽ phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; tích cực đề xuất giải pháp về quy hoạch, hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế.

Cử tri Phạm Thị Bạch Tuyết gửi gắm kỳ vọng đến các ứng cử viên

Cử tri phường Vũng Tàu bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng các cam kết tại hội nghị sẽ được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, đáp ứng mong đợi của nhân dân.

Những người ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 4, phường Vũng Tàu, TPHCM gồm các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp -Năng lượng quốc gia Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM. Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM khóa XI tại đơn vị bầu cử số 10 gồm các đồng chí: Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TPHCM; Hoàng Thị Lê Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND TPHCM; Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera Holding.

