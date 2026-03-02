Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng 2-3, tại phường Bình Dương (TPHCM), đoàn công tác của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã làm việc với đơn vị bầu cử số 1 Quốc hội và các đơn vị bầu cử số 1, 2, 3 của HĐND TPHCM, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Bình Dương

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Phú An, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Hòa, An Phú, Thuận Giao báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ liên quan bầu cử. Đến nay, các địa phương cơ bản thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm quy định; thẻ cử tri đã in ấn đầy đủ, có dự phòng. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường tại các điểm bỏ phiếu được chú trọng; một số địa bàn đông dân cư bố trí điểm bầu cử tại nhà dân và tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ.

Chủ tịch UBND phường Phú An báo cáo về tình hình chuẩn bị cho công tác bầu cử

Phường Bình Dương có khoảng 86.000 cử tri tại 20 khu phố, tổ chức 33 điểm bầu cử; đã phân công nhiệm vụ, phối hợp rà soát biến động dân cư, không để sót cử tri, nhất là công nhân, người tạm trú.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu trao đổi về tình hình triển khai công tác bầu cử tại phường Lái Thiêu

Phường Phú Lợi có 700 cơ sở nhà trọ, 5 tòa nhà cao tầng và Bệnh viện đa khoa Bình Dương; đã bố trí lực lượng hướng dẫn, giải đáp thắc mắc. Công an, khu phố rà soát danh sách cử tri tại nhà trọ, chung cư; phối hợp bệnh viện tạo điều kiện để bệnh nhân, thân nhân bỏ phiếu phù hợp.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị các địa phương sử dụng nhà dân làm điểm bỏ phiếu phải xây dựng phương án dự phòng

Phường An Phú có khoảng 75.000 cử tri tạm trú và 25.000 cử tri thường trú, bố trí 45 điểm bầu cử; tập trung rà soát, cập nhật biến động dân cư tại khu nhà trọ, chung cư cao tầng và doanh nghiệp đông công nhân, bảo đảm cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Đồng chí Đặng Minh Thông kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Minh Thông ghi nhận sự chủ động của các phường; yêu cầu lực lượng công an tăng cường bảo mật, an toàn thông tin, giữ vững an ninh trật tự. Đồng chí lưu ý tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri, nhất là địa bàn có tỷ lệ tạm trú cao; chuẩn bị phương án dự phòng, bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Với các điểm bầu cử đặt tại nhà dân, cần xây dựng phương án dự phòng phù hợp.

* Cùng ngày, đồng chí Đặng Minh Thông và đoàn công tác kiểm tra thực tế một số điểm bỏ phiếu; trực tiếp xem xét vị trí đặt thùng phiếu, khu vực ghi phiếu, lối ra vào bảo đảm thuận tiện, an toàn; đồng thời yêu cầu rà soát việc niêm yết danh sách ứng cử, danh sách cử tri và tiến độ trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu đúng hướng dẫn, tạo không khí trang trọng, phấn khởi hướng tới ngày bầu cử.

Đồng chí Đặng Minh Thông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu thuộc khu phố Phú Mỹ 5, phường Bình Dương

Kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên

Đồng chí Đặng Minh Thông cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 21 thuộc phường Bình Dương

