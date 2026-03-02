Bảo đảm thông suốt, không để xảy ra khoảng trống pháp lý trong chuyển giao nhiệm kỳ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, phiên họp thứ 55 được tổ chức sớm hơn so với thông lệ và chia thành 2 đợt. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Do khối lượng nội dung lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên UBTVQH tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, những chính sách còn có các phương án lựa chọn; bảo đảm thủ tục, thời gian và chất lượng.

Trong chương trình nghị sự lần này có nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực tư pháp, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân như dự án: Luật Công chứng, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin… nên quy định phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, hạn chế tối đa phát sinh thủ tục không cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý về một số dự án luật cụ thể. Trong đó, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), phải tạo được cơ chế đặc thù rõ ràng, thực chất, không dàn trải; phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực; chính sách đưa ra phải khả thi, triển khai được ngay, tránh quy định chung chung.

Với dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), các chính sách an sinh phải bảo đảm tính ổn định, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp; không để tạo tâm lý lo lắng trong xã hội…

Bên cạnh đó, nếu các cơ quan chuẩn bị kịp hồ sơ, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác trình Quốc hội như: dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Thành viên UBTVQH dự họp

Về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần xem xét kỹ các nội dung đưa vào chương trình. “Tinh thần chung là chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động trong bất kỳ khâu nào. Việc chuyển giao nhiệm kỳ cần bảo đảm thông suốt, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không gián đoạn hoạt động của các cơ quan", đồng chí Trần Thanh Mẫn chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tích cực để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Chính phủ, UBTVQH, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội rất tích cực, khẩn trương trong những ngày trước tết và nghỉ tết. Đến nay, cơ bản các địa phương không có kiến nghị gì đối với Trung ương, với Hội đồng Bầu cử quốc gia.

