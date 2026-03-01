Gần 1,9 tỷ đồng chăm lo an sinh tại Ngày hội Biên phòng toàn dân

Ngày 1-3, tại xã Cần Giờ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống BĐBP (3-3-1959 – 3-3-2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2026).

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện các ban, ngành; lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM và Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố.

Trước khi diễn ra ngày hội, đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác và Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác.

Đoàn đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác

Tại ngày hội, Ban tổ chức trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa 6 căn nhà, tặng 30 phương tiện sinh kế cho các hộ khó khăn tại các xã Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An; thăm, tặng quà 308 thành viên các mô hình tự quản trên địa bàn 3 xã.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao bảng tượng trưng kinh phí đến các xã Cần Giờ, An Thới Đông và Thạnh An

Ban tổ chức cũng tặng 95 suất học bổng cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; tặng trang thiết bị phục vụ công tác cho các Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Long Hòa, Thạnh An và Hải đội 1; thăm, tặng quà 5 Trạm Kiểm soát Biên phòng: Thạnh An, Thiềng Liềng, Đồng Hòa, Lý Nhơn, Cần Thạnh… Tổng kinh phí ngày hội gần 1,9 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM trao học bổng đến học sinh tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Huỳnh Khắc Điệp - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM - cho biết những năm qua, TPHCM đã ban hành nhiều chủ trương quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới biển, đảo và xây dựng lực lượng BĐBP Thành phố ngày càng vững mạnh. Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội Biên phòng toàn dân không chỉ hướng về một địa phương mà còn chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, quan tâm cán bộ, chiến sĩ BĐBP khu vực biên giới biển với nhiều hoạt động thiết thực.

Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp phát biểu tại ngày hội

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng BĐBP, nhất là tại các xã Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh và công tác biên phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam.

Các hộ dân nhận phương tiện sinh kế

Theo đồng chí, cần nâng cao hiệu quả phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, thế trận biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở khu vực biên giới biển TPHCM. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, đấu tranh phòng chống tội phạm, kiểm soát xuất nhập cảnh; làm tốt công tác dân vận, an sinh xã hội tại khu vực biên giới biển của thành phố.

THU HOÀI