Xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân

Ngày 5-12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong Công an TPHCM có buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, Đại biểu Quốc hội và nhân dân Thành phố rất phấn khởi trước những chuyển biến tích cực của tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của hệ thống chính trị, nhân dân Thành phố; trong đó có công lao, đóng góp rất to lớn của lực lượng Công an TPHCM.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị Công an TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang; nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cùng với đó, cần tiếp tục nêu cao quyết tâm, thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã có nhiều nỗ lực tích cực để đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Trong đó, Công an TPHCM đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TPHCM ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phục vụ tốt cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giữ bình yên cho nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu Đảng ủy Công an TPHCM xác định một số giải pháp trọng tâm từ đây đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác công an. Trong đó, trọng tâm là phục vụ và bảo vệ an toàn các Đại hội đại biểu trong lực lượng CAND ở địa phương, hệ thống chính trị ở địa phương...

Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Đảng ủy Công an TPHCM cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo nội dung Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương; Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trọng tâm là xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi hình huống, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất cho lực lượng công an tại cơ sở, nhất là công an phường, xã, để kịp thời giải quyết ngay từ đầu, từ sớm các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự...

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ lưu ý Công an TPHCM bám sát các chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND, để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị - công tác tham mưu theo tiêu chí: đúng, đủ, chính xác, kịp thời; bám sát vào quy trình, quy định để siết chặt, phục vụ cho công tác phòng ngừa và các công tác khác.

Ngoài ra, tập trung vào công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống tội phạm; trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, để tấn công tội phạm có trọng tâm, trọng điểm, đạt được hiệu quả cao.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng bày tỏ cảm ơn và mong muốn Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công an TPHCM thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

