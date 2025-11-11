Giới thiệu sách quý về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Chiều 11-11, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Bộ Công an tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách " Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, cuốn sách không chỉ là nguồn tư liệu quý, mà còn là kim chỉ nam định hướng cho toàn lực lượng Công an nhân dân trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng những năm tới. Đây cũng là tài liệu có giá trị cho các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, quản lý công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Cuốn sách thực sự là nguồn động viên, khích lệ, khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng dẫn quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung và bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng.

Chia sẻ về quá trình biên tập, xuất bản sách, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, công tác chuẩn bị được tiến hành hơn một năm, với quá trình sưu tầm tư liệu công phu, tổ chức bản thảo, biên tập và xuất bản cẩn trọng, thể hiện tinh thần phối hợp nghiêm túc và trách nhiệm. Sách có sự góp ý của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Với dung lượng 600 trang, sách tuyển chọn 39 bài viết, bài phát biểu, thư và chỉ đạo quan trọng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân qua nhiều giai đoạn, trên nhiều cương vị công tác, phản ánh sinh động thực tiễn, đồng thời thể hiện tư duy lý luận nhất quán, tầm nhìn chiến lược và tình cảm của đồng chí đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Sách cũng tuyển chọn 56 ý kiến, thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và trên các địa phương trong cả nước.

Sách nhấn mạnh những nguyên tắc quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, gồm: giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nắm chắc diễn biến tình hình thế giới, khu vực, trong nước để tham mưu, dự báo, xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; tập trung xây dựng lực lượng CAND tinh gọn, mạnh, hiện đại, vừa là công cụ sắc bén, vừa là chỗ dựa tin cậy cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sách cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, tổ chức bộ máy và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đồng thời đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh quốc tế và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Để lan tỏa sâu rộng giá trị cuốn sách, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các cấp ủy, chỉ huy Công an quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung đến toàn lực lượng; khuyến khích các cơ sở nghiên cứu phát triển lý luận công tác công an trên cơ sở cuốn sách, góp phần lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.



MAI AN