Xây dựng thời khóa biểu dạy học: Các trường gặp khó

Sau khi Sở GD-ĐT TPHCM quy định khung thời gian vào học, tan học trong năm học 2025-2026, phụ huynh nóng lòng chờ thông báo điều chỉnh từ các trường. Một số trường đã thông báo điều chỉnh thời khóa biểu, tuy nhiên nhiều trường khác cho biết thời khóa biểu chưa thể điều chỉnh từ hôm nay, 15-9.

Phụ huynh đưa con đến Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường An Hội Tây, TPHCM năm học mới 2025-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chưa thể điều chỉnh ngay

Chị Tuyết Mai, phụ huynh có con học lớp 6 Trường T.H.T.H. (phường Chợ Quán) cho biết, ngay sau khi Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo các trường không tổ chức thời khóa biểu các môn học chính khóa vào sáng thứ bảy, phụ huynh trong lớp con chị đã nhắn tin hỏi giáo viên chủ nhiệm.

Tuy nhiên, câu trả lời của cô chủ nhiệm là thứ bảy (ngày 13-9), học sinh vẫn đi học bình thường theo thời khóa biểu cũ. Riêng về quy định thời gian vào học và tan học, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu buổi học chiều không kết thúc trước 16 giờ, trong khi hiện nay học sinh của trường tan học vào lúc 15 giờ 55 phút. Theo một thành viên ban giám hiệu nhà trường, trong tuần này, các tổ chuyên môn sẽ rà soát kế hoạch hoạt động giáo dục, việc điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) sẽ áp dụng từ cuối tháng 9. Tương tự, tại Trường THCS H.H.T. (phường Gia Định), học sinh lớp 9 vẫn duy trì lịch học từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút vào sáng thứ bảy (ngày 13-9).

Phó hiệu trưởng một trường THCS ở phường Tân Thới Hiệp cho biết, yêu cầu điều chỉnh khung thời gian vào học và tan học không gây khó khăn cho các trường. “Để học sinh tan học sau 16 giờ thì trường chúng tôi chỉ cần tăng thời gian ra chơi thêm 10 phút hoặc điều chỉnh thời gian vào học tiết đầu tiên trễ hơn. Tuy nhiên, cái khó của trường là sắp xếp thời khóa biểu thế nào để học sinh không học môn chính khóa vào sáng thứ bảy vì nhiều tổ bộ môn còn thiếu giáo viên”, vị phó hiệu trưởng cho biết. Đây cũng là khó khăn chung của nhiều trường THCS khi điều kiện phòng ốc và đội ngũ giáo viên còn hạn chế, yêu cầu bố trí thời khóa biểu không “lấn” qua sáng thứ bảy là thử thách không nhỏ với nhiều trường.

Ở góc độ khác, năm học 2024-2025, cấp THCS và THPT được thu tiền dạy học buổi 2, đây là nguồn thu chi trả thu nhập phụ trội cho giáo viên. Tuy nhiên, từ năm học 2025-2026, các trường THCS, THPT được yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày, đồng thời không thu học phí nên không còn khái niệm “học phí buổi 2”. Hiệu trưởng một trường THPT ở phường Bến Thành băn khoăn, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường đảm bảo số tiết dạy ở các môn học như năm học trước, tránh thay đổi đột ngột, tạo tâm lý hoang mang cho phụ huynh. Tuy nhiên, quy định thu chi tài chính và hướng dẫn chuyên môn trong năm học này đều thay đổi, phải chăng cái khó đang được đẩy về cho các trường?

Trao quyền nhiều hơn cho hiệu trưởng

TPHCM hiện là địa phương đầu tiên quy định khung thời gian vào học và tan học áp dụng chung cho tất cả cơ sở giáo dục công lập. Ở các địa phương khác, nội dung này do các trường chủ động thực hiện, vì vậy có sự chênh lệch về thời gian vào học, tan học giữa các trường học trên cùng địa bàn. Mặt khác, quy định của Sở GD-ĐT TPHCM về việc các trường nằm gần nhau trên một trục đường bố trí lệch giờ tan học tối thiểu 15 phút để giảm ùn tắc giao thông được các trường cho rằng rất khó thực hiện.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026

Đơn cử, một số trục đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1 trước đây), Quang Trung (quận Gò Vấp trước đây), Huỳnh Tấn Phát (quận 7 trước đây)… có nhiều trường học thuộc các cấp học. Ở mỗi cấp học, thời gian ra về giữa các khối lớp đã được bố trí lệch nhau từ 10-15 phút để giảm ùn tắc ở cổng trường. Do đó, yêu cầu các trường bố trí giờ ra về lệch nhau tối thiểu 15 phút trong khung thời gian quy định của toàn ngành (tan học không sớm hơn 16 giờ và không muộn hơn 17 giờ) là điều rất khó thực hiện.

Nhiều trường tiểu học, THCS hiện đã bố trí khu vực tự học hoặc đọc sách cho học sinh ở lại trường sau giờ tan học. Cụ thể, Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) xây dựng các tủ sách mở ở sân trường, đèn điện luôn được bật sáng, bố trí thêm các khu vực ghế lười phục vụ học sinh sau giờ tan học. Tương tự, Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu) trang bị thêm 10 bàn cờ vua và cờ tướng đặt ở nhiều góc trong sân trường để “giữ chân” học sinh sau giờ tan học, hỗ trợ nhu cầu gửi con ở lại trường của nhiều gia đình không có người đón con lúc 16 giờ...

Hiện nay, nhiều trường chưa tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học. Do đó, việc điều chỉnh thời khóa biểu dự kiến sẽ được đưa vào một trong những nội dung của cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm nhằm lấy ý kiến phụ huynh, tạo sự đồng thuận khi triển khai chương trình nhà trường trong năm học 2025-2026.

MINH TRANG