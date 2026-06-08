Xây dựng văn hóa trong môi trường làm việc

Đảng ủy Công ty CP Cấp nước Tân Hòa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2026.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty CP Cấp nước Tân Hòa thu hút cán bộ, người lao động đến tham quan, đọc sách

Trong giai đoạn 2021-2026, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Công ty CP Cấp nước Tân Hòa xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các phong trào thi đua tại đơn vị. Các chi bộ, tổ chức đoàn thể đã chủ động triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Một trong những điểm nổi bật của đơn vị là cụ thể hóa 7 nhóm tiêu chí đạo đức, phong cách ngành cấp nước: “Cần - kiệm - liêm - chính”, “Gương mẫu - trách nhiệm”, “Năng động - sáng tạo”, “Yêu nghề - thạo việc”, “Đoàn kết - nhân ái”, “Dân chủ - kỷ cương”, “Nói đi đôi với làm”. Các tiêu chí này đã được triển khai sâu rộng, trở thành chuẩn mực hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn công ty.

Song song đó, công ty cũng tập trung thực hiện nhiều nội dung đột phá nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình phục vụ khách hàng, nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, giảm thất thoát nước, tăng cường quản trị doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Các phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng được triển khai hiệu quả, tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Đặc biệt, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị được xem là điểm nhấn nổi bật. Công ty CP Cấp nước Tân Hòa là đơn vị đầu tiên trong hệ thống SAWACO đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào hoạt động từ năm 2022, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nét đẹp trong môi trường làm việc. Công ty còn xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến trên website, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc SAWACO Lý Bửu Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Tân Hòa đã đạt được trong 5 năm qua. Những kết quả đó không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng mà còn tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp nước sạch an toàn, liên tục cho người dân trên địa bàn phục vụ.

Dịp này, Đảng ủy công ty cũng khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thứ 5, kết hợp phòng đọc sách tại trụ sở mới của công ty. Công trình đồng thời là địa điểm sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

HẠNH NGUYÊN