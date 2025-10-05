Xe máy ngã vào xe tải, anh tử vong, em bị thương nặng

Chiều 5-10, CSGT Công an TPHCM cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải khiến người anh bị cán tử vong, em trai bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 10 ngày 5-10 tại đường Huỳnh Văn Lũy, phường Bình Dương, TPHCM.

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS: 68HA-049.xx do anh Ngô Tiến A. (19 tuổi, quê Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang) điều khiển, phía sau chở theo anh ruột tên Ngô Tiến D. (21 tuổi), lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy.

Khi xe chạy đến đoạn khu phố Phú Bưng, phường Bình Dương, xe máy bất ngờ ngã vào bên hông xe tải đang chạy song song cùng chiều, khiến cả 2 anh em ngã xuống đường. Lúc này, xe tải không kịp xử lý đã cán trúng anh D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ; A. bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sát làn đường dành cho xe máy. Tài xế xe tải chạy thêm một đoạn mới dừng lại.

Nhận tin báo, CSGT Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng; đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo camera an ninh ghi lại, xe máy đang lưu thông phía sau và bắt đầu vượt lên phía bên phải xe tải thì gặp tai nạn.

