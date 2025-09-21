Xã hội

TPHCM: Thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình 3 mẹ con tử vong vì tai nạn

Chiều 21-9, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành, TPHCM cho biết, liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã vào khuya 20-9, làm chị N.T.T.V. (sinh năm 1989, ngụ xã An Long, TPHCM) cùng hai con trai 2 tuổi và 6 tuổi tử vong, lãnh đạo xã đã tới chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân.

Theo đó, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã An Long (nơi cư trú của các nạn nhân) cũng đã cử cán bộ đến hỗ trợ, chia buồn với thân nhân các nạn nhân.

z7034719507977_d39b503489dd04b7c0bc01fbfe1ef368.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phước Thành chia buồn, động viên thân nhân các nạn nhân

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 20-9, tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH 507 và đường Tân Phú, thuộc ấp 1, xã Phước Thành, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô con do ông N.Đ.T.N. (sinh năm 1993, ngụ xã Phước Thành) điều khiển, với xe máy của chị N.T.T.V. (sinh năm 1989, ngụ xã An Long, TPHCM), đang chở theo hai con ruột là bé N.H.L. (sinh năm 2019) và bé N.T.T. (sinh năm 2023).

549653090_1370335114659618_4743097274684229805_n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn đã làm chị V. và bé L. tử vong tại hiện trường, bé T. bị thương nặng, qua đời trên đường đưa đi cấp cứu.

Người lái xe ô tô là ông N. cũng bị chấn thương, đã được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người điều khiển xe ô tô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra cồn trong máu của tài xế ô tô N.Đ.T.N là 50mg/100ml.

XUÂN TRUNG

