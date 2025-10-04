Xã hội

Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Khánh Hòa

Sáng 4-10, tại chùa Long Sơn (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2025, với chủ đề “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

dasua-06446.jpg
Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025 tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Đại lễ do Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Tham dự có lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, đại diện Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng khoảng 1.000 chư tôn đức, tăng ni và các gia đình có người thân mất vì TNGT.

Đây là sự kiện thường niên trong chuỗi hoạt động “Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết A/74/L.86 của Đại hội đồng Liên hợp quốc về “Cải thiện an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” và Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2021-2030.

dasua-06461.jpg
Ban tổ chức trao quà cho các gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông nhằm an ủi, động viên tinh thần. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trung bình mỗi ngày, ở Việt Nam có gần 30 người tử vong do TNGT; là nỗi đau của từng gia đình và toàn xã hội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết, với tinh thần Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, đại lễ cầu siêu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tưởng niệm đồng bào không may qua đời vì TNGT.

Chương trình cũng nhằm kêu gọi mỗi người tự quý trọng mạng sống, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

dasua-06524.jpg
dasua-06480.jpg
dasua-06537.jpg
Các tăng ni, phật tử cầu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được siêu thoát. Ảnh: HIẾU GIANG
HIẾU GIANG

