Xe tải mất thắng, tông chết 18 con bò

Xe tải mất thắng, tông vào đàn bò đang đi trên đường, khiến 3 hộ dân thiệt hại 18 con bò. Sau đó, 3 hộ dân được đền bù tổng cộng 305 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc

Ngày 22-8, ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai), cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải tông chết 18 con bò của 3 hộ dân.

Theo ông Sơn, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, tài xế đã thỏa thuận với 3 hộ dân bị thiệt hại, đền bù 305 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn do xe tải mất thắng, lao vào đàn bò đang đi trên đường.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 21-8, một tài xế (ngụ xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe tải mang BKS 89C chở xe múc theo hướng xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai đi xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi. Lúc đến đường liên xã đoạn làng Óp (xã Ia Phí), chiếc xe tải bị mất thắng, tông vào đàn bò đang đi trên đường.

Hậu quả, 18 con bò của 3 hộ dân bị chết.

HỮU PHÚC