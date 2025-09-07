Xếp hàng dài chờ mua vàng dù giá lập đỉnh

Người dân xếp hàng chờ mua vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vào 17 giờ ngày 6-9, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu, SJC, Doji, Phú Quý niêm yết ở mức 133,2-133,9 triệu đồng/lượng mua vào và 135,4 triệu đồng bán ra, tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tăng 1 triệu đồng/lượng, giá cao nhất thị trường được Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 127,8 triệu đồng/lượng mua vào và 130,8 triệu đồng/lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần 6-9 tại thị trường châu Á cũng lập đỉnh lịch sử, lên 3.586,54 USD/ounce, tăng 50USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 114,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 20,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng đã vượt đỉnh nhưng rất đông người dân tại TPHCM vẫn đi mua vàng nhiều hơn bán. Ghi nhận tại Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, cho thấy, do thứ 7, công ty chỉ giao dịch vàng nửa ngày nên từ sáng sớm đã có rất đông người đến xếp hàng chờ mua vàng. Dù vậy, mỗi khách hàng cũng chỉ được mua tối đa 5 phân vàng nhẫn 9999 và một lượng vàng miếng SJC/ngày. “Trước đây, Công ty SJC cho phép đăng ký mua vàng miếng trực tuyến, nhưng hiện nay chỉ bán trực tiếp nên tôi tranh thủ ra cửa hàng từ sáng sớm. Dù đã chờ hơn một tiếng, tôi vẫn chưa đến lượt và không chắc có thể mua được vàng miếng SJC, bởi hôm qua sau gần 2 tiếng xếp hàng, đến lượt tôi thì công ty thông báo đã hết vàng để bán”, chị Minh Hằng, nhân viên y tế ngụ phường Xuân Hòa cho hay.

Anh Văn Hồ, nhân viên bán hàng tại phường Bến Nghé, cũng cho biết, ngày 6-9 là ngày thứ 4 anh xếp hàng mua vàng. “Tôi không quan trọng giá vàng cao hay thấp, mỗi 3 tháng tôi đều dành một số tiền để mua 1-2 chỉ vàng. Tuy nhiên mỗi ngày Công ty SJC chỉ cho mua 5 phân vàng/ngày nên tôi phải xếp hàng 4 ngày để mua đủ 2 chỉ vàng nhẫn 9999”, anh Văn Hồ cho biết.

Nhân viên bán hàng tại Công ty SJC cho biết, mỗi ngày công ty phải cân đối lượng vàng miếng mua vào và bán ra. Do số lượng người mua thường vượt quá lượng người bán, nên một số khách đến sau không mua được. Hiện công ty chỉ bán ra khoảng vài chục lượng vàng miếng SJC mỗi ngày.

Không chỉ tại Công ty SJC, khoảng 14 giờ cùng ngày, cửa hàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định) cũng đông nghẹt người xếp hàng mua vàng. Cả hai chi nhánh Mi Hồng trên tuyến đường này đều kín khách, khiến mỗi người phải chờ khá lâu mới đến lượt, dù mỗi khách chỉ được mua 1 chỉ vàng nhẫn 9999. Đáng chú ý, tại đây hoàn toàn không có vàng miếng SJC để bán.

Còn ghi nhận tại các cửa hàng thương hiệu PNJ tại đường Hai Bà Trưng (phường Đa Kao), đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ), và tiệm vàng Doji trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Xuân Hòa), đường Phan Đăng Lưu (phường Gia Định) hầu hết đều không có cả 2 loại vàng nhẫn và vàng miếng SJC để bán, chỉ bán vàng trang sức. Trong khi các tiệm vàng có thương hiệu lớn, có nhiều khách xếp hàng để mua thì các tiệm vàng tại khu vực chợ Bàn Cờ (phường Bàn Cờ), chợ Vườn Chuối (phường Xuân Hòa) và chợ An Đông (phường An Đông) lại vắng hoe.

Các chuyên gia cho rằng, đà tăng mạnh của giá vàng trong nước thời gian qua chủ yếu theo sát xu hướng đi lên của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới hiện đã lên tới gần 21 triệu đồng/lượng - mức cao kỷ lục, phản ánh tình trạng nguồn cung trong nước hạn chế, trong khi nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất lớn.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM, cảnh báo: với mức chênh lệch cao như hiện nay, người dân mua vàng lúc này đang đối mặt với nhiều rủi ro. Khi giá vàng thế giới “hạ nhiệt”, giá vàng trong nước chắc chắn sẽ giảm theo, thậm chí có thể giảm sâu hơn nếu cơ quan quản lý có động thái can thiệp thị trường.

Vàng nhẫn tiếp tục cháy hàng Ngày 6-9, trên thị trường Hà Nội, giá vàng nhẫn tiếp tục lập kỷ lục mới. Tại cửa hàng vàng bạc Phú Quý, giá vàng nhẫn 9999 niêm yết ở mức 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn 9999 niêm yết ở mức 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng(mua - bán); PNJ và DOJI cùng giao dịch quanh 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng; Công ty SJC niêm yết 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng. So với ngày 5-9, giá vàng nhẫn tăng trung bình hơn 1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp cũng tăng mạnh, dao động 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng. Mặc dù giá liên tục tăng cao, nhưng lượng người nhu cầu mua vàng rất đông. Tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, TP Hà Nội), nhiều người dân xếp hàng dài, chờ mua vàng nhẫn. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, các cửa hàng đều thông báo hết hàng. Đại diện cửa hàng vàng bạc Phú Quý hẹn khách quay lại vào sáng hôm sau. Nhiều khách hàng phản ánh, tình trạng này diễn ra trong nhiều ngày qua, do số lượng người mua quá đông, trong khi các cửa hàng chỉ bán nhỏ giọt, mỗi người chỉ được mua 1-2 chỉ và đến chiều hết hàng. Theo thông tin từ các cửa hàng, lượng người có nhu cầu mua luôn nhiều hơn so với người có nhu cầu bán. MINH DUY

HẠNH NHUNG