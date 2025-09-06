Giá vàng biến động, thanh tra Ngân hàng Nhà nước phải vào cuộc tích cực

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý. Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc; nếu cần,Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, sáng 6-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 6-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng của năm 2025, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, cải cách thủ tục hành chính; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 9 và quý 4-2025; một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại tình hình thế giới 8 tháng qua đã tác động tình hình trong nước, tới thị trường, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất.

Trong nước, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, cho thấy tinh thần tự hào dân tộc, sức sáng tạo, lòng yêu nước, theo Đảng, với hàng loạt chương trình, sự kiện lớn trang trọng, ý nghĩa, đặc biệt là Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và Lễ diễu binh, diễu hành.

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng của năm, Thủ tướng cho rằng, nhìn chung tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện…

Thủ tướng chủ trì phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tuy nhiên, sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất đang tăng lên; tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, đầu tư công có xu hướng chậm lại; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn khó khăn về chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, khó khăn đối với cán bộ cấp dưới; thiên tai, bão lũ ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân, sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng nêu rõ: "Chúng ta phải phát triển nhanh, bền vững, trong đó mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm nay là khó nhưng khó mấy cũng phải làm, không thể không làm và có điều kiện để làm".

Yêu cầu cần tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu cao, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, Thủ tướng cho rằng, điều rất thuận lợi là người dân giàu lòng yêu nước, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và luôn rất sáng tạo.

Thủ tướng chỉ đạo, các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp phải tăng trưởng thì cả nước mới tăng trưởng. Các bộ, ngành phải rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Cùng với đó, tăng cường xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đây cũng là giải pháp khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng gợi ý, sau khi kết thúc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", cần nghiên cứu tiếp tục tổ chức các hội chợ mùa thu, hội chợ dịp tết để giới thiệu, quảng bá hàng hóa, sản phẩm, thúc đẩy giao lưu, liên kết sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung bảo đảm công tác an sinh xã hội, chăm lo giáo dục, y tế cho nhân dân; ứng phó các cú sốc từ bên ngoài, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai; xử lý ngay và nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm liên quan thao túng thị trường, găm hàng đội giá, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái… Cần phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, trong đó có thị trường vàng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán.

Thủ tướng lưu ý, việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý. Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá; thanh tra của Ngân hàng Nhà nước phải vào cuộc tích cực và nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc.

Vấn đề bất động sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chú trọng, quan tâm. Đối với chứng khoán, nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt, nhưng cần đánh giá chính xác về những diễn biến mới đây trên thị trường chứng khoán, xác định có hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường hay không.

LÂM NGUYÊN