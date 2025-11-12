Xếp hạng đại học: Tránh “bẫy” thành tích

Không chỉ ở Việt Nam, nhiều quốc gia đã nỗ lực đưa giáo dục đại học (ĐH) vào các bảng xếp hạng danh giá. Tuy nhiên, thách thức lớn đặt ra là làm sao để thứ hạng phản ánh đúng thực chất, không rơi vào “bẫy” thành tích.

Xu thế tại nhiều quốc gia

Mặc dù còn nhiều ý kiến về các tiêu chí và trọng số đánh giá, nhưng sự hiện diện của các bảng xếp hạng ĐH là xu hướng tất yếu. Nhiều quốc gia đã đầu tư rất lớn cho các dự án trọng điểm nhằm đưa cơ sở giáo dục ĐH của mình vào vị trí hàng đầu các bảng xếp hạng toàn cầu.

Chẳng hạn, Nga thực hiện dự án 5-100 với mục tiêu đưa 5 ĐH hàng đầu của nước này vào tốp 100 ĐH xuất sắc nhất thế giới. Đức và Pháp cũng đầu tư hàng triệu Euro thu hút nhân tài đến nghiên cứu, học tập, đồng thời nỗ lực đưa các trường ĐH của mình vào các bảng xếp hạng toàn cầu.

Tại châu Á, Trung Quốc chọn các ĐH hàng đầu để tập trung nguồn lực đầu tư. Trong khi đó, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia cũng có chiến lược rõ ràng trong việc thúc đẩy ĐH tham gia và cải thiện vị thế trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Đoàn chuyên gia Tổ chức kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á khảo sát ý kiến sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22-8-2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo đã đặt mục tiêu: Nâng tầm các cơ sở giáo dục ĐH thực sự trở thành các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của quốc gia và của các vùng... Đến năm 2030 phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 200 ĐH hàng đầu châu Á; ít nhất 1 cơ sở thuộc nhóm 100 ĐH hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Nghị quyết còn đặt mục tiêu: Đến năm 2035 phấn đấu ít nhất 2 cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 100 ĐH hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín; tầm nhìn đến năm 2045 phấn đấu ít nhất 5 cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 100 ĐH hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

PGS-TS Trần Thị Hồng Liên, Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM), cho rằng, các mục tiêu của Nghị quyết số 71-NQ/TW rất rõ ràng, là định hướng cho các cơ sở ĐH hàng đầu trong nước phấn đấu phát triển, vươn lên vị trí cao trong khu vực và trên thế giới ở các bảng xếp hạng uy tín. Đây là một công việc có tính kỹ thuật và hoàn toàn có thể thực hiện được khi có phương thức quản trị chuyên nghiệp. Tuy nhiên, xếp hạng không nên là mục tiêu cuối cùng, mà chỉ nên là phương tiện để đưa ĐH tại Việt Nam đạt đẳng cấp thế giới.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TPHCM), các bảng xếp hạng ĐH hiện nay đánh giá 3 sứ mệnh quan trọng của một trường ĐH là đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng thông qua hệ thống các tiêu chí với trọng số khác nhau, tùy theo mục tiêu và phương pháp luận. Dữ liệu phục vụ xếp hạng được thu thập từ nhiều nguồn: do cơ sở giáo dục ĐH cung cấp, trích xuất từ bên thứ ba (đặc biệt là các dữ liệu về nghiên cứu khoa học), trích xuất từ dữ liệu quốc gia hoặc website của cơ sở giáo dục ĐH, thông qua ý kiến của các bên liên quan.

Những tín hiệu tích cực

Theo TS Lê Văn Út, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Đo lường khoa học và Chính sách quản trị nghiên cứu (Trường ĐH Văn Lang), trong khoảng 15 năm qua, xếp hạng quốc tế là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của các trường ĐH. Các bảng xếp hạng quốc tế với phạm vi khu vực, châu lục hoặc toàn cầu, đặc biệt là 6 bảng xếp hạng thuộc nhóm SATUQU - bao gồm các bảng xếp hạng: SCImago (Tây Ban Nha); ARWU (Trung Quốc); THE và QS (Vương quốc Anh); US News (Mỹ); URAP (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trong khi đó, Việt Nam cũng đã xây dựng hai bảng xếp hạng ĐH nội địa là VNUR (bảng xếp hạng tổng thể các cơ sở giáo dục ĐH) và SARAP (bảng xếp hạng về thành tựu nghiên cứu khoa học). Sự ra đời của hai bảng xếp hạng này thể hiện nỗ lực bản địa hóa tiêu chí đánh giá và phát triển công cụ đo lường phù hợp với bối cảnh, định hướng cùng mục tiêu chiến lược của giáo dục ĐH Việt Nam.

Sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm Công nghệ vật liệu Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM)

Thực tế cho thấy, nhiều cơ sở giáo dục ĐH đã chủ động xác lập chiến lược phát triển dựa trên mục tiêu xếp hạng và đã đạt những kết quả được ghi nhận. Nếu như năm 2017 và năm 2018, Việt Nam chỉ có vài trường ĐH được xếp hạng trên bảng xếp hạng QS và THE thì sang các năm 2025, 2026 có sự tăng trưởng đáng kể.

Cụ thể, trên bảng xếp hạng THE, Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục ĐH được xếp hạng châu Á, trong đó một cơ sở thuộc tốp 200 và 4 cơ sở thuộc tốp 500. Ở bảng xếp hạng toàn cầu, Việt Nam có 11 cơ sở được xếp hạng, trong đó 4 cơ sở vào tốp 1.000....

Còn trên bảng xếp hạng QS có đến 25 cơ sở giáo dục ĐH trong nước được xếp hạng châu Á và 10 cơ sở giáo dục ĐH được xếp hạng toàn cầu. Việt Nam có 3 cơ sở thuộc tốp 200 và 13 cơ sở thuộc tốp 500 châu Á; 1 cơ sở thuộc tốp 500 và 4 cơ sở thuộc tốp 1.000 toàn cầu...

Đến thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam đã hiện diện trên bản đồ ĐH khu vực và thế giới. Theo các chuyên gia giáo dục, đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự phát huy hiệu quả của các chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển giáo dục ĐH trong những năm qua. Tuy nhiên, mục tiêu không phải để được vinh danh, chạy theo thành tích mà quan trọng là chất lượng đào tạo.

PGS-TS PHAN TẠI HUÂN - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM: Tiếp cận chủ động, chọn lọc và hướng đến giá trị thực Tôi cho rằng các trường ĐH Việt Nam cần tham gia vào hệ thống xếp hạng quốc tế. Tuy nhiên, nếu thiếu chiến lược, các trường có thể rơi vào “bẫy” thành tích, chạy theo hình thức hoặc làm đẹp số liệu, làm mờ đi giá trị thực của giáo dục. Do đó, các trường ĐH Việt Nam cần một chiến lược rõ ràng, có tính hệ thống, ở cả cấp cơ sở và quốc gia. Một vài định hướng chính có thể kể đến như: các trường cần chọn bảng xếp hạng phù hợp với mục tiêu phát triển của từng trường. Xếp hạng không phải là đích đến, mục tiêu không phải để được ghi danh, mà là “tấm gương” soi chất lượng. Đồng thời, Việt Nam cần chủ động tham gia, cải tiến, định vị. Khi đó, xếp hạng sẽ trở thành đòn bẩy cho hội nhập quốc tế và phát triển bền vững của giáo dục ĐH... PGS-TS ĐÀM SAO MAI - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM: Kiểm định trước, xếp hạng sau Con số 25 trường ĐH Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng QS châu Á 2026 là một thành tích kỷ lục, đồng thời cũng đặt ra áp lực ngày càng lớn đối với các trường. Đứng ngoài cuộc chơi đồng nghĩa với việc chấp nhận ảnh hưởng đến khả năng thu hút sinh viên quốc tế và các dự án nghiên cứu. Nhưng tham gia sai cách, chạy theo các chỉ số một cách mù quáng lại tiềm ẩn rủi ro cạn kiệt nguồn lực và làm chệch hướng phát triển. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng các bảng xếp hạng toàn cầu thường thiên về nghiên cứu, có thể bỏ qua thế mạnh giảng dạy hoặc phụng sự cộng đồng của nhiều trường. Vậy, câu hỏi đặt ra là nên tham gia như thế nào để đạt hiệu quả, giữ vững được tôn chỉ, mục tiêu. Các trường ĐH Việt Nam nên tham gia xếp hạng, nhưng không phải bằng cách chạy đua theo chỉ số. Con đường bền vững là đi từ gốc rễ chất lượng, sử dụng kiểm định quốc tế làm nền tảng. TS HOÀNG NGỌC VINH - Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT): Chất lượng và hiệu quả thực tế phải đặt lên hàng đầu Xếp hạng ĐH là xu thế toàn cầu để biết mình đang ở đâu so với thế giới. Nhưng nếu chỉ coi thứ hạng là vinh quang thì rất nguy hiểm, dễ chạy theo hình thức. Các học giả nổi tiếng như Ellen Hazelkorn hay Philip Altbach từng phê phán xếp hạng quốc tế vì nó thiên lệch về nghiên cứu công bố quốc tế bằng tiếng Anh, mà bỏ qua sứ mệnh phục vụ xã hội, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp cho cộng đồng - vốn là “linh hồn” của giáo dục ĐH. Với Việt Nam, tôi nghĩ chất lượng và hiệu quả thực tế vẫn phải đặt lên hàng đầu. Nếu đào tạo tốt, sinh viên ra trường làm việc hiệu quả, doanh nghiệp cần, xã hội ghi nhận thì “hữu xạ tự nhiên hương”, không cần tô điểm gì thêm. Việc tham gia xếp hạng không phải “cuộc thi sắc đẹp” . ĐH mạnh phải là nơi có năng lực tham gia giải quyết những vấn đề của đất nước.

THANH HÙNG