Xét nghiệm máu giúp phát hiện ung thư sớm

Các nhà khoa học tại Trung tâm Di truyền học thuộc Bệnh viện Đại học UZ Leuven và Đại học KU Leuven (cùng của Bỉ) phát triển thành công phương pháp xét nghiệm máu mới có khả năng phát hiện ung thư ngay từ giai đoạn rất sớm.

Ảnh: UZ LEUVEN

Điểm đột phá của phương pháp này là khả năng phân tích đồng thời 2 lớp thông tin sinh học quan trọng (ảnh) chỉ trong một lần lấy máu. Thay vì chỉ tìm kiếm các đột biến gene như nhiều xét nghiệm hiện nay, kỹ thuật mới còn nhận diện được những đặc điểm cấu trúc đặc thù của các mảnh vỡ ADN có nguồn gốc từ tế bào ung thư lưu hành trong máu.

Phương pháp sinh thiết chẩn đoán ung thư hiện nay đòi hỏi phải lấy mẫu mô hoặc tế bào trực tiếp từ khối u nghi ngờ để phân tích di truyền, có thể gây đau đớn và tiềm ẩn rủi ro. Giới khoa học vẫn luôn tìm kiếm các phương pháp thay thế an toàn, thuận tiện hơn, trong đó xét nghiệm máu - còn được gọi là “sinh thiết lỏng”, là hướng đi đầy hứa hẹn.

MINH CHÂU