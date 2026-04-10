REDMI A7 Pro mang chuẩn Pro đến người dùng phổ thông

Xiaomi đã ra mắt REDMI A7 Pro tại Việt Nam, là phiên bản Pro đầu tiên của dòng REDMI A đánh dấu bước tiến mới, góp phần thiết lập chuẩn trải nghiệm mới cho phân khúc.

REDMI A7 Pro với màu cam hoàng hôn ấn tượng.

REDMI A7 Pro sở hữu kích thước màn hình lớn 6,9 inch, mang đến không gian hiển thị rộng rãi cho các nhu cầu giải trí và tác vụ hằng ngày như xem video, đọc tin tức, hay lướt mạng xã hội. Màn hình sản phẩm được trang bị công nghệ cảm ứng Wet Touch 2.0, cho phép duy trì độ nhạy cảm ứng ngay cả khi tay ướt hoặc trong môi trường ẩm.

Về thiết kế, REDMI A7 Pro được hoàn thiện với thân máy mỏng chỉ 8,15mm, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và thuận tiện trong nhiều tình huống sử dụng. Ngôn ngữ thiết kế tối giản được tạo điểm nhấn bằng cụm camera sở hữu viền ánh kim giúp thiết bị trở nên nổi bật và thu hút.

Với viên pin dung lượng lớn 6.000mAh, REDMI A7 Pro có thể đáp ứng nhu cầu trong hơn hai ngày sử dụng ở điều kiện thông thường chỉ với một lần sạc. Dung lượng pin này cho phép thời lượng đàm thoại liên tục của thiết bị lên đến 49 giờ, xem video trong 35 giờ hoặc nghe nhạc trong xuyên suốt 77 giờ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng liên tục trong cả ngày dài.

REDMI A7 Pro là thiết bị đầu tiên trong dòng REDMI A được trang bị phiên bản hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 mới nhất, giúp mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà và trực quan. Với các tính năng AI thông minh như Circle to Search và trợ lý ảo Google Gemini, REDMI A7 Pro giúp người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Sản phẩm được trang bị hệ thống camera kép 13MP hỗ trợ AI, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hằng ngày. Camera trước 8MP đi kèm các chế độ làm đẹp, giúp người dùng ghi lại những khoảnh khắc selfie một cách tự nhiên. Về khả năng chỉnh sửa ảnh sáng tạo, REDMI A7 cho phép thiết bị tự động tối ưu hoá bầu trời trong ảnh, mang đến những khung hình ấn tượng ngay cả trong điều kiện thời tiết chưa lý tưởng…

REDMI A7 Pro mở bán tại tất cả các kênh phân phối và đại lý bán lẻ từ ngày 10-4 với bốn tùy chọn màu sắc gồm đen, xanh sương mai, xanh nhiệt đới, cam hoàng hôn với giá như sau: Phiên bản 4GB+64GB (đặc quyền tại Thế Giới Di Động) giá 4.190.000 đồng, phiên bản 4GB+128GB giá 4.490.000 đồng cùng khuyến mãi khác.

BÌNH LÂM