Xử lý 4 cá nhân đăng tải video sai sự thật liên quan đến an ninh Sân bay Liên Khương

4 cá nhân bị xử lý sau khi đăng tải video sai sự thật liên quan đến ồn ào tại Sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng).

Sáng 15-10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 6,25 triệu đồng đối với P.Q.V.Q. (sinh năm 1994, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân quy định.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng, làm việc với cá nhân vi phạm

Đồng thời, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ xử lý đối với 3 trường hợp N.A.K. (sinh năm 1987), L.N.T. (sinh năm 1976, cùng trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt), H.S.T. (sinh năm 1987, trú tại xã Phú Sơn Lâm Hà) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thông tin ban đầu, các trường hợp trên đã có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến lực lượng an ninh sân bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng.

Các cá nhân thừa nhận hành vi vi phạm sau khi làm việc với cơ quan công an

Trước đó, các cá nhân này đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Tiktok đăng tải, chia sẻ một đoạn clip ghi lại quá trình làm việc giữa lực lượng an ninh sân bay (gồm cảnh sát cơ động và an ninh hàng không) và một nhóm du khách, tài xế xe công nghệ về việc đậu, đón trả khách trong khu vực sân bay tại Cảng hàng không Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) diễn ra vào ngày 15-4-2025, video đăng tải nhận được sự quan tâm, thu hút rất lớn của dư luận.

Những ngày gần đây, các video này xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, trong đó có nội dung lực lượng an ninh sân bay nhận tiền từ hãng taxi, không cho tài xế xe công nghệ nhận khách, tự ý lấy điện thoại của khách hủy cuốc xe là thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an.

Quá trình xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định việc lực lượng an ninh sân bay không cho phép các tài xế xe công nghệ đón khách, đồng thời yêu cầu các cá nhân không sử dụng dịch vụ xe công nghệ trong phạm vi sân bay được phản ánh trong video là đúng quy định (tại Điều 4, Chương II, Quy định số 3, ngày 16-11-2018 của Cảng Hàng không Liên Khương về quản lý hoạt động và khai thác sân đậu ô tô).

Làm việc với cơ quan công an, cả 4 trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân và trình bày nguyên nhân do thiếu hiểu biết, không tìm hiểu, kiểm tra tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ dẫn đến vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

ĐOÀN KIÊN