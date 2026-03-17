Ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an toàn hàng không

Ngày 17-3, Cục Hàng không Việt Nam đã họp khẩn nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các thiết bị bay không người lái (drone/UAV) uy hiếp an toàn bay tại các cảng hàng không.

Tại cuộc họp, ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thời gian qua cơ quan quản lý liên tục nhận được báo cáo từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam về việc drone/UAV hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay của một số sân bay quốc tế như: Đà Nẵng, Cát Bi.

Theo thống kê của hãng hàng không Vietnam Airlines, từ ngày 17 đến 24-2, các vụ việc liên quan đến drone/UAV gây thiệt hại cho hãng khoảng 5,6 tỷ đồng, làm ảnh hưởng khoảng 9.200 hành khách.

Đặc biệt, tối 15-3, một sự cố nghi liên quan đến drone/UAV tiếp tục xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi gây gián đoạn hoạt động khai thác trong khoảng 4 giờ, 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị Nội Bài và 5 chuyến bay khác không thể cất cánh theo kế hoạch.

Trước thực trạng trên, đại diện các cơ quan quản lý hoạt động bay cho rằng cần rà soát, làm rõ tiêu chí quyết định dừng hoặc hạn chế khai thác khi phát hiện drone/UAV; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thông tin từ cuộc họp cho biết, hiện Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sân bay về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn tại cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam đã giao các phòng chuyên môn và các đơn vị hoàn thiện, hướng dẫn quy chế phối hợp đồng bộ thống nhất; kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung trang thiết bị, quan sát phát hiện drone/UAV; phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến cụ thể để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

MINH ANH