Bộ Xây dựng đề nghị TPHCM triển khai thu phí đường Vành đai 3

Bộ Xây dựng vừa đề nghị TPHCM chuẩn bị triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với tuyến đường Vành đai 3 đoạn đi qua địa bàn.

Theo Bộ Xây dựng, tại Nghị quyết số 57/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư dự án để hoàn trả ngân sách.

Hiện Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2024/NĐ-CP, quy định việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước trực tiếp quản lý, khai thác.

Bộ Xây dựng cũng đã đề nghị TPHCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giao UBND TPHCM quản lý, khai thác toàn bộ tuyến Vành đai 3, bao gồm cả đoạn tuyến thuộc Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1). Để triển khai thu phí, UBND TPHCM cần sớm xây dựng đề án khai thác tài sản và tổ chức thu phí theo các quy định hiện hành.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có chiều dài hơn 76km, đi qua địa bàn TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, tổng mức đầu tư hơn 75.378 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến ngày 19-12, tuyến Vành đai 3 TPHCM sẽ thông xe 24,1km đường cao tốc và thông xe kỹ thuật 41,4km đường cao tốc. Dự kiến, dự án sẽ thông xe hoàn toàn vào ngày 30-6-2026.