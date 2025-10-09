TPHCM: Camera AI phát hiện hơn 3.400 vi phạm giao thông, phạt khoảng 2 tỷ đồng

Từ ngày 1-9 đến nay, camera AI ở TPHCM đã phát hiện trên 3.400 trường hợp vi phạm, phạt khoảng 2 tỷ đồng và trừ điểm giấy phép lái xe trên 1.000 trường hợp.

Chiều 9-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TPHCM trả lời các thông tin liên quan việc ứng dụng công nghệ camera AI phát hiện vi phạm trên địa bàn TPHCM.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga thông tin tại họp báo

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, toàn TPHCM đã kết nối hơn 1.000 camera giám sát giao thông. Hệ thống camera có thể nhận diện vi phạm tại giao lộ, các vi phạm về tín hiệu đèn, tốc độ, dừng đỗ sai quy định, ngược chiều… Trong đó, có 31 camera AI phát hiện các lỗi vi phạm, tự động chuyển về trung tâm chỉ huy để phạt nguội.

Ưu điểm của camera AI là cùng lúc phát hiện nhiều lỗi vi phạm đối với một người hoặc nhiều phương tiện vi phạm cùng một lúc, bất kể ngày hay đêm. Đây là lợi thế để giảm số lượng CSGT phải trực tiếp tuần tra, kiểm soát trực tiếp ngoài đường.

Camera AI tại TPHCM tập trung ở các tuyến đường: đường Điện Biên Phủ, đường Võ Thị Sáu, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Thị Định, đường Đặng Thúc Vịnh, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Pasteur, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây là những tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, xe thường xuyên vi phạm, giao lộ trọng điểm hay xung đột, ùn tắc vào giờ cao điểm.

Sau khi camera AI phát hiện vi phạm chuyển về trung tâm, CSGT sẽ chuyển cho các đội CSGT phụ trách các địa bàn xác minh biển số xe, chủ phương tiện. Người dân có thể đến đơn vị CSGT gần nhất để làm thủ tục xử phạt.

Các trường hợp vi phạm bị camera AI phát hiện phạt nguội, người dân có thể nhận thông báo vi phạm qua bưu điện hoặc tra cứu trên trang thông tin của Cục CSGT.

Quang cảnh họp báo, chiều 9-10

Từ ngày 1-9-2025 đến nay, camera AI đã phát hiện trên 3.400 trường hợp vi phạm. Có nhiều trường hợp một phương tiện vi phạm nhiều lỗi: không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường hoặc vượt đèn đỏ. Tổng tiền phạt khoảng 2 tỷ đồng, trừ điểm giấy phép lái xe trên 1.000 trường hợp.

Ngay khi TPHCM triển khai ứng dụng camera AI xử phạt, người dân đã chấp hành giao thông tốt hơn, số lượng vi phạm cũng giảm so với trước.

Ứng dụng camera AI là phù hợp với chủ trương xây dựng đô thị thông minh. Điều này cũng phù hợp với chủ trương của Bộ Công an là TPHCM và Hà Nội sẽ đi đầu trong việc giảm lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ngoài đường. Do đó, từ nay đến cuối năm, PC08 sẽ tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM đề xuất cấp trên tiếp tục nâng cấp camera kết nối AI, bao gồm cả khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Với tình hình giao thông của TPHCM hiện nay, PC08 vẫn bố trí lực lượng điều tiết giao thông để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

CẨM TUYẾT