Tây Ninh: Xử phạt người đàn ông gây hấn với shipper sau va chạm, sử dụng biển số xe giả

Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã xác minh, mời làm việc và lập biên bản xử lý người đàn ông có hành vi gây hấn sau va chạm giao thông.

Ông H.V.L gây hấn với shipper sau va chạm giao thông. Ảnh cắt từ clip

Tối 19-4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ va chạm giữa hai xe mô tô trên đường Lý Thường Kiệt (khu phố 4, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh). Theo đó, một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 70B1-578.XX, xảy ra va chạm với một thanh niên làm nghề giao hàng (shipper), điều khiển xe biển số 70B1-526.XX. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi. Người đàn ông có biểu hiện nóng nảy, đạp ngã xe của shipper rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Trảng Bàng phối hợp Công an phường Long Hoa triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh vụ việc. Quá trình kiểm tra cho thấy phương tiện của người đàn ông sử dụng biển số giả, gây khó khăn cho việc truy tìm người điều khiển.

Đến sáng 20-4, tổ công tác xác định người điều khiển xe là ông H.V.L (sinh năm 1973, ngụ khu phố 4, phường Long Hoa) và mời về trụ sở làm việc. Tại đây, ông L. thừa nhận do nóng tính nên đã xảy ra cự cãi sau va chạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

Về phía anh N. (shipper trong video) cho biết không bị thương, phương tiện chỉ trầy xước nhẹ và không yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, anh đề nghị cơ quan công an xác minh, xử lý các hành vi vi phạm giao thông của người liên quan.

Qua đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với ông L. với nhiều lỗi vi phạm gồm: điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe. Phương tiện cũng bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

QUANG VINH