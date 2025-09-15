Đồng Nai: Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Ngày 15- 9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả.

Qua việc nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an xã Trảng Bom, Công an xã Hưng Thịnh đã đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng: Đ.V.B. (sinh năm 1989, ngụ xã Trảng Bom); N.N.H. (sinh năm 1994, ngụ xã Hưng Thịnh); Đ.X.T. (sinh năm 1987, ngụ ấp Nhân Hòa, xã Hưng Thịnh); N.T.H. (sinh năm 1989, ngụ phường Long Bình) và T.T.M. (sinh năm 2000, ngụ phường Tam Phước).

Các đối tượng cùng phương tiện, thiết bị để làm giả giấy tờ

Lực lượng chức năng thu giữ: 20 thiết bị điện tử các loại, hơn 200 loại giấy tờ, bằng cấp, phôi, thẻ nhựa có gắn chíp điện tử dùng cho hoạt động sản xuất, làm giấy tờ giả; trên 10GB dữ liệu điện tử phôi “mềm” để in giấy tờ giả và hơn 500 mã vận đơn dùng trong hoạt động giao nhận giấy tờ giả, cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Một số phôi, ảnh các đối tượng đã sử dụng, in ấn thành phẩm

Đối tượng B. khai nhận, năm 2022 đã đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội để nhận làm giấy tờ giả các loại, sau đó chuyển thông tin người mua đến cho các đối tượng khác để làm giả giấy tờ. Tháng 8-2023, B. đã mua các công cụ, phương tiện để tự làm giả giấy tờ như: máy tính, máy in màu, máy ép nhựa, máy photocopy… và rủ thêm đối tượng T. cùng thuê 1 căn phòng trọ tại ấp Tây Hòa (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để làm giả giấy tờ.

Đối tượng H. và số lượng giấy tờ giả chưa kịp giao đến người mua

Sau đó, B. đã chủ động móc nối, liên kết với đối tượng H. (là chủ cơ sở studio) sử dụng thiết bị, máy móc và dùng tầng 2 của cửa hàng nói trên để làm nơi in ấn, đóng dấu giấy tờ giả. B. cũng liên hệ với M. để làm người môi giới, đăng bài quảng cáo, liên hệ với người mua giấy tờ giả và đối tượng H. (tài xế xe công nghệ) để làm người vận chuyển, giao, nhận giấy tờ giả.

Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã sản xuất, làm giả và vận chuyển trên 500 loại giấy tờ các loại (sổ đỏ, thẻ CCCD, bằng cấp các loại, bằng lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm xe, giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận các loại…) thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

HOÀNG BẮC