Xuân Lan đồng hành cùng thế hệ mẫu nhí tại Destination Runway Fashion Week 2025

Destination Runway Fashion Week (DRFW) - Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam là chương trình thời trang lớn được siêu mẫu Xuân Lan tổ chức thành công qua nhiều năm.

Destination Runway Fashion Week 2025

Destination Runway Fashion Week - sự kiện thời trang chuyên nghiệp dành cho trẻ em hàng đầu Việt Nam, vừa chính thức trở lại TPHCM với sự dẫn dắt của siêu mẫu Xuân Lan. Với chủ đề "Tropical Jungle", sàn diễn thời trang đã trở thành một khu rừng nhiệt đới kỳ ảo, nơi sự sáng tạo và vẻ đẹp tự nhiên hòa quyện, tạo nên không gian nghệ thuật đánh thức các giác quan.

Destination Runway Fashion Week 2025 đặt trọng tâm tôn vinh cá tính, năng lượng của các người mẫu nhí, thay vì dựa vào sức hút của các ngôi sao lớn. Siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ: “Tôi muốn các em nhỏ được tự do bộc lộ bản thân, mang đến những màn trình diễn truyền cảm hứng, góp phần tô điểm cho bức tranh mùa hè thêm sống động. Chủ đề “Tropical Jungle” dẫn dắt khán giả bước vào một thế giới nhiệm màu, nơi thời trang, âm nhạc và những câu chuyện tuổi thơ đan xen”.

Destination Runway Fashion Week 2025 quy tụ 11 nhà thiết kế, thương hiệu: Thiên Ân Victoria, Tommy Tường Lê, Cường Nguyễn, Huỳnh Thành Phát, Trần Minh, thương hiệu Thỏ Nhím Kids, Ritara, Dexnol, Domark Kids… Cùng với đó là hơn 400 người mẫu nhí, nổi bật có: bé Thỏ (con gái Xuân Lan), Trọng Phương, Tuấn Khải, Nhật Lâm, Pun Trần, Nhã Tâm, Tuấn Khải, Cheryl Dương, Trúc Hà, Mina Lê, Quỳnh Anh, Khánh Linh, Anh Thư, Tina Khánh Ngọc.

Show diễn còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: Đàm Vĩnh Hưng, Phương Vy Idol, Kim Hải, Đạt G - Cindy Lư, Thiên An…

Các màn trình diễn tại Destination Runway Fashion Week 2025

Destination Runway Fashion Week 2025 còn lan tỏa thông điệp nhân văn thông qua sự đồng hành cùng Quỹ Mạch Sống – tổ chức thiện nguyện do Xuân Lan phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành lập. Quỹ hướng đến hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn.

