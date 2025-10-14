Vân Trang kể 6 lần bị tát thật khi đóng "Nhà ma xó"

Vân Trang trải qua cảm giác “bần thần” khi bị nghệ sĩ Thanh Hằng tát thật ở một cảnh diễn chung trên phim Nhà ma xó .

Chiều 14-10, đoàn phim Nhà ma xó có buổi gặp gỡ với giới truyền thông, giới thiệu nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh quá trình thực hiện bộ phim.

Đạo diễn Trương Dũng và các diễn viên trong phim Nhà ma xó

Tham dự buổi giao lưu có bà Vũ Thị Bích Liên - đại diện nhà sản xuất Mega GS, đạo diễn Trương Dũng, biên kịch La Nguyễn Quốc Vinh và các diễn viên: nghệ sĩ Thanh Hằng, Vân Trang, Quang Tuấn, Lâm Thanh Nhã, Lan Thy, Vương Khang.

Sự kiện giao lưu với đoàn phim được hâm nóng khi các diễn viên và ca sĩ Hoài Lâm đã cùng nhau thực hiện tiết mục đặc biệt. Nam ca sĩ thể hiện ca khúc Má thương con hoài, một trong số các ca khúc được sử dụng làm nhạc phim với phần phụ diễn nhập tâm, đặc biệt của nghệ sĩ Thanh Hằng. Bên cạnh đó, Hoài Lâm còn hát chay 1 đoạn một ca khúc nhạc phim khác.

Hoài Lâm và các diễn viên trong phim có tiết mục hát, diễn mở màn ấn tượng

Tại buổi giao lưu, diễn viên Vân Trang nhận được nhiều câu hỏi và sự quan tâm nhất. Trong phim, cô vào vai Quỳnh - cô con dâu “mỏ hỗn”, là vợ của Quân (Huỳnh Đông) thủ vai. Đây là vai diễn có tính cách khác hoàn toàn so với Vân Trang ngoài đời, đặc biệt đạo diễn yêu cầu cô phải “chửi rất mượt”.

Nữ diễn viên cho biết, từng hợp tác rất thành công với đạo diễn Trương Dũng qua các bộ phim: Sông dài, Dòng nhớ, Một thời ta đuổi bóng… nên khi được ngỏ lời mời, cô đồng ý ngay mà không cần đọc kịch bản. Cô cũng được đạo diễn bảo chứng “vai diễn này rất hay và rất hợp”.

Tuy nhiên, khi nhận vai đọc kịch bản, cô té ngửa vì không biết tại sao đạo diễn lại cho mình vào vai nhân vật chửi nhiều đến vậy.

Tại sự kiện, khi được yêu cầu, Vân Trang đã tái hiện lại một phân cảnh chửi nhau với nhân vật của Lâm Thanh Nhã. Với khả năng ứng biến, nhập vai linh hoạt và tung hứng ăn ý của cả hai khiến các khách mời và khán giả vô cùng thích thú.

Cũng liên quan đến vai diễn, Vân Trang chia sẻ một kỷ niệm nhớ đời với bạn diễn - nghệ sĩ Thanh Hằng, người vào vai má chồng của cô trong phim. Trong phim, có một phân cảnh cô bị mẹ chồng tát.

Để tạo cảm xúc và độ chân thật cho bộ phim cô để nghệ sĩ Thanh Hằng tát mình thật, không chỉ 1 mà đến 6 lần. Nữ diễn viên cho biết, sau cú tát đó, cô “bần thần cả người” nhưng khi xem lại thước phim thấy nó rất đúng với cảm xúc và hoàn cảnh nhân vật lúc đó.

Các diễn viên chính phim Nhà ma xó

Nhà ma xó dự kiến chiếu sớm từ ngày 22-10 và chính thức khởi chiếu từ ngày 24-10.

Tin liên quan Bạn thân Vân Trang, Huỳnh Đông không ngại cảnh nóng trên phim

VĂN TUẤN