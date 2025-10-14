Hai tác phẩm đồng thoại đặc sắc dành cho thiếu nhi

NXB Trẻ vừa giới thiệu đến bạn đọc nhỏ tuổi hai tác phẩm đồng thoại: " Trên những đám mây" ( Hâu Nâu) và " Hướng Dương Còi ngược nắng" ( Cao Văn Quyền ) . Hâu Nâu và Cao Văn Quyền đều là tác giả trẻ đang từng bước khẳng định mình trong khu vườn văn học thiếu nhi hiện nay.

Trước tác phẩm Trên những đám mây, Hâu Nâu (sinh năm 1994, tên thật là Nguyễn Minh Ngọc, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) từng ra mắt truyện dài thuộc thể loại đồng thoại là Chú Mèo chưa biết chữ (NXB Kim Đồng, 2022). Trên những đám mây với giọng văn mượt mà và cách kể chuyện đầy hấp dẫn của tác giả Hâu Nâu sẽ khiến bạn đọc nhỏ tuổi có một chuyến phiêu lưu văn chương đầy mơ mộng, trải nghiệm một tình bạn ấm áp chân thành.

Truyện dài "Trên những đám mây" của tác giả Hâu Nâu

Tác phẩm mang đến câu chuyện về chú mèo Ngài Than và chàng chim sẻ Hạt Dẻ, cùng một cuộc phiêu lưu từ thị trấn Thứ Ba đến bờ biển San Hô để đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Chim sẻ Hạt Dẻ với mơ ước trở thành hiệp sĩ, đã lên đường rời khỏi khu rừng Đom Đóm nơi nó sinh ra nhưng không may lại rơi vào bẫy của con người. Ngài Than, một mèo đen bí hiểm ở thị trấn thứ Ba, đã cứu Hạt Dẻ thoát ra khỏi bẫy. Từ đó, cả hai bắt đầu một cuộc phiêu lưu để đời, đi từ thị trấn Thứ Ba, xuyên qua rừng Lá Đỏ để đến bờ biển San Hô.

Hướng Dương Còi ngược nắng là tập truyện ngắn của Cao Văn Quyền (sinh năm 1988 tại Nghệ An, hiện sống và làm việc tại Hà Nội). 22 truyện ngắn giàu ý nghĩa giúp trẻ rèn luyện nhân cách và phát triển nhận thức bản thân. Mỗi câu chuyện đều mang thông điệp riêng nhưng cùng hòa quyện trong một tinh thần chung: sống tốt, sống tử tế và biết yêu thương. Với lời văn giản dị và trong sáng cùng minh họa dễ thương, Hướng Dương Còi ngược nắng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú, giúp các em bắt đầu rèn thói quen đọc sách, tăng vốn từ, tập làm văn.

Tập truyện "Hướng Dương Còi ngược nắng" của tác giả Cao Văn Quyền

Tập truyện đưa bạn nhỏ bước vào giữa thiên nhiên tươi đẹp. Các em sẽ học được cách tin tưởng vào bản thân mình, tập tư duy độc lập, tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận và vượt qua nỗi buồn… Hơn hết, tập truyện còn rèn luyện trí tuệ cảm xúc, là nền tảng hình thành những mối quan hệ tốt đẹp giữa các em với chính mình và người xung quanh.

Trên những đám mây và Hướng Dương Còi ngược nắng đều thuộc tủ sách “Văn học thiếu nhi” của NXB Trẻ. Tủ sách giới thiệu các tác phẩm hay, giúp bạn đọc nhỏ tiếp xúc được nhiều giọng văn, học thêm được cách hành văn, dùng từ, mở rộng trí tưởng tượng, thêm yêu ngôn ngữ tiếng nước ta cũng như hiểu biết thêm đời sống, văn hóa của nhiều vùng miền trên khắp đất nước.

QUỲNH YÊN