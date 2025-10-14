900 nghệ sĩ, diễn viên tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) cho biết, từ ngày 20-10 đến 2-11, Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025 sẽ diễn ra tại Bắc Ninh, quy tụ gần 900 nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công đến từ 11 đoàn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp trên cả nước.

Trong 14 ngày diễn ra liên hoan, khán giả sẽ được thưởng thức 21 vở diễn được dàn dựng công phu, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, ca ngợi quê hương, đất nước, tôn vinh con người Việt Nam cùng những giá trị đạo đức, nhân văn và khát vọng hướng thiện. Các tác phẩm tham dự năm nay được đánh giá là có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật dàn dựng, thể hiện tâm huyết và tài năng của đội ngũ nghệ sĩ.

Các đoàn tham gia gồm: Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Nghệ thuật Ninh Bình, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, Nhà hát Chèo Hưng Yên, Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn (Thanh Hóa), Nhà hát Lạc Hồng (Phú Thọ), Nhà hát Chèo Bắc Ninh, Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh và Đoàn Nghệ thuật các dân tộc Thái Nguyên.

Liên hoan không chỉ là dịp tôn vinh những nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật chèo, loại hình sân khấu dân tộc độc đáo, giàu bản sắc mà còn là cơ hội để các đạo diễn, diễn viên, nhạc công, họa sĩ, biên đạo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo.

Được tổ chức tại Bắc Ninh, vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa, Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Từ mảnh đất di sản này, những làn điệu chèo ngân vang sẽ tiếp tục nối dài mạch nguồn văn hóa Việt, lan tỏa giá trị truyền thống, bồi đắp tâm hồn và bản sắc con người Việt Nam trong thời đại mới.

MAI AN