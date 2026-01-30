“Xuân yêu thương” hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Xuân yêu thương” 2026

Tham dự chương trình có đông đảo viên chức, người lao động, học viên của Học viện Chính trị Khu vực II; các học viên lớp cao cấp lý luận chính trị K1, Tỉnh ủy tỉnh Champasak, Đảng Nhân dân cách mạng Lào; sinh viên Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đại học An ninh Nhân dân, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Cao đẳng Hậu cần 2…

Năm 2026 đánh dấu năm thứ tư chương trình nghệ thuật “Xuân yêu thương” được tổ chức. Từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2023 đến nay, chương trình không chỉ dừng lại ở một đêm biểu diễn nghệ thuật mà từng bước trở thành một hoạt động có giá trị xã hội, nhân văn sâu sắc.

Chương trình là diễn đàn giao lưu, gắn kết giữa đội ngũ cán bộ, viên chức, học viên của Học viện với các cơ quan, đơn vị, địa phương; và hơn hết, là sự lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” cùng chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Các tiết mục trong chương trình

PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh, Bí thư, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, cho biết năm 2025 cùng với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, học viện đã vận động được 325 triệu đồng. Số tiền này đã kịp thời chuyển đến các địa phương như phường Hiệp Phú, phường Tăng Nhơn Phú A (TPHCM); một số xã của tỉnh Tây Ninh, góp phần mang đến không khí ấm áp cho bà con có hoàn cảnh khó khăn dịp tết.

“Toàn bộ kinh phí vận động trong chương trình năm nay sẽ kết hợp với các chương trình “Xuân yêu thương” trước để giúp đỡ đồng bào còn khó khăn ở tỉnh Tây Ninh, Cần Thơ, TPHCM… Mỗi tấm lòng, mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là những “ngọn lửa ấm” tiếp thêm niềm vui tết cho những gia đình đang gặp khó khăn", PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh nói.

TIỂU TÂN