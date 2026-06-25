Xuất hiện nhiều vết nứt địa chất tại thắng cảnh chùa Đục và núi Giếng Tiền

Nhiều vết nứt lớn xuất hiện tại thắng cảnh chùa Đục và khu vực núi lửa Giếng Tiền (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn du khách và người dân.

Thắng cảnh chùa Đục nằm trên sườn núi Giếng Tiền, ngọn núi lửa dừng hoạt động trên đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Qua nhiều năm chịu tác động của mưa bão và thời tiết khắc nghiệt, vách núi đá trên đỉnh chùa Đục bị ngấm nước, xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Từ sau cơn bão số 12 năm 2017, khu vực trước cửa chùa đã xảy ra sạt lở, hàng chục mét khối đất đá đổ sập.

Thắng cảnh Chùa Đục (Đỉnh Liêm Tự) tại đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi, nằm trên sườn núi Giếng Tiền

Khối đá lớn trên cổng chùa bị ngấm nước và xuất hiện vết nứt

Hiện nay, dọc tuyến đường lên miệng núi lửa Giếng Tiền tiếp tục xuất hiện các vết nứt kéo dài, khiến nhiều tảng đá lớn bị xê dịch, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Khối đá trước chùa Đục xuất hiện vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

UBND đặc khu Lý Sơn đã tổ chức kiểm tra thực địa, cắm biển cảnh báo và nghiêm cấm người dân, du khách tiếp cận các khu vực nguy hiểm.

Dù chính quyền địa phương và nhà chùa đã khắc phục tạm thời điểm sạt lở trước cửa chùa, những vết nứt sâu trên các triền núi vẫn hiện hữu.

Sư cô Thùy Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức (đơn vị quản lý chùa Đục) cho biết, kết cấu địa chất khu vực chùa Đục và miệng núi lửa Giếng Tiền bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau nhiều đợt thiên tai. Để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, con đường độc đạo dẫn lên miệng núi lửa Giếng Tiền phải tạm thời đóng cửa.

Khối đá bị nứt gãy, xê dịch, nguy cơ sạt lở

Các vết nứt trên nền địa chất núi lửa

Ông Ngô Đình Mẫn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, việc xử lý các tảng đá có nguy cơ sạt lở gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và địa chất đặc thù. Địa phương đang phối hợp với các sở, ngành khảo sát toàn diện hiện trạng để xây dựng phương án xử lý, đồng thời lập kế hoạch bố trí kinh phí trong năm 2027 nhằm trùng tu, bảo tồn các di tích xuống cấp.

UBND đặc khu Lý Sơn sẽ kiến nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh hỗ trợ khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm và đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp để khắc phục nguy cơ sạt lở.

NGUYỄN TRANG