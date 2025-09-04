Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đạt 45,37 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố sáng 4-9, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng năm 2025 đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái

Trồng cà phê xuất khẩu tại Tây Nguyên và Đông Nam bộ

Riêng trong tháng 8, giá trị xuất khẩu đạt 5,71 tỷ USD, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng, nhiều nhóm ngành vẫn ghi nhận tăng trưởng ấn tượng: nông sản tăng 13,8%, chăn nuôi tăng 24,5%, thủy sản tăng 11,5% và lâm sản tăng 6,6%...

Về thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực nhập khẩu lớn nhất với tỷ trọng 43,1%, tiếp theo là châu Mỹ 23,2% và châu Âu 14,6%. Dù châu Á vẫn giữ vị trí dẫn đầu, xuất khẩu sang các thị trường ngoài khu vực này đang tăng trưởng mạnh, giúp giảm dần sự phụ thuộc.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu sang châu Âu tăng tới 38,7%, sang Nhật Bản tăng 19,8% và sang Hoa Kỳ tăng 8,1%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ tăng 2,6%. Các thị trường châu Phi và châu Đại Dương tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng cũng ghi nhận mức tăng lần lượt gấp đôi và 2,8%.

Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu đơn lẻ lớn nhất của nông lâm thủy sản Việt Nam với tỷ trọng 20,9%, tiếp đến là Trung Quốc (19%) và Nhật Bản (7,1%).

PHÚC HẬU